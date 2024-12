Bei Netflix fast auf Platz 1: Knallharter Action-Thriller, in dem der Dritte Weltkrieg verhindert werden muss

In der Film-Top-10 bei Netflix steht gerade ein Action-Thriller fast an der Spitze. Darin muss ein von Rache angetriebener CIA-Neuling nichts weniger als den Dritten Weltkrieg abwenden.

Bei Netflix ist die besinnliche Zeit schon komplett ausgebrochen. In den Film-Charts des Streaming-Anbieters tummeln sich zurzeit schon viele Weihnachtsfilme wie Our Little Secret mit Lindsay Lohan oder A Royal Date for Christmas.

Dazwischen finden sich aber immer noch einige nicht gerade weihnachtliche Action-Filme wie John Wick oder American Assassin. Letzterer steht gerade schon auf Platz 2 von Netflix' Film-Top-10.

Action-Thriller in den Netflix-Charts: Darum geht es in American Assassin

In dem Film von Regisseur Michael Cuesta muss der Student Mitch Rapp (Dylan O'Brien) mit ansehen, wie seine Freundin im Urlaub einem Terroranschlag zum Opfer fällt. Als er Rache üben will, wird er von der CIA angeworben und von dem Veteranen Stan Hurley (Michael Keaton) zum Super-Agenten ausgebildet.

Schaut hier noch einen Trailer zu American Assassin:

American Assassin - Trailer 3 (Deutsch) HD

Als Spezialist für Terrorbekämpfung muss er verhindern, dass ein Agent im Mittleren Osten eine Eskalation auslöst, die wiederum zum Dritten Weltkrieg führen würde.



Das ist die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix

