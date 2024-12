Bei Netflix startet heute der neue Weihnachtsfilm vom Tatsächlich Liebe-Schöpfer

Das Tatsächlich Liebe-Genie legt mit einem neuen Weihnachtsfilm bei Netflix nach und sogar Sänger Ed Sheeran hat dafür einen neuen Song geschrieben.

Tatsächlich ... Liebe gehört als feste Weihnachtsfilm-Größe für viele zum Advent und den Feiertagen. In dem Ensemble-Film erzählte Richard Curtis die Geschichten von unterschiedlichsten Menschen, die zur Weihnachtszeit alle miteinander verbunden sind. Bei Netflix bringt der britische Drehbuchautor nun einen neuen Weihnachtsfilm in den Stream und so erscheint heute Ein klitzekleines Weihnachtswunder.

Festlicher Netflix-Start: Ein klitzekleines Weihnachtswunder vom Tatsächlich Liebe-Autor

Die Handlung von Netflix' Ein klitzekleines Weihnachtswunder führt erneut mehrere einsame, verliebte und lustige Menschen zusammen: Ein gewaltiger Schneesturm sucht die englische Küstenstadt Wellington-on-Sea heim und wirbelt die Pläne von Jung und Alt gehörig durcheinander. Dass verstreute Familien bei dieser Wetterlage bis zur Bescherung wieder zusammenfinden, erscheint plötzlich unwahrscheinlich. Die Truthahn-Befreiung einiger Kinder sorgt für zusätzliches Chaos. Kann der vom Winde verwehte Weihnachtsmann alles noch richten oder sollten die Menschen lieber selbst anpacken, um doch noch ein schönes Fest zu erleben?

Schaut hier den Trailer zu Netflix: Ein klitzekleines Weihnachtswunder:

Für Ein klitzekleines Weihnachtswunder schrieb Autor Richard Curtis nicht nur (zusammen mit Peter Souter) das Drehbuch: Von ihm stammt auch die Vorlage That Christmas and Other Stories *. Die drei kurzen Geschichten dieses Kinderbuchs verband er in bester Tatsächlich-Liebe-Manier zu einem Ensemble-Film voller Gefühle. Damit gab Simon Otto, der zuvor Filme wie Drachenzähmen leicht gemacht animierte, sein Regiedebüt.

Im englischen Original wartet Ein klitzekleines Weihnachtswunder mit berühmten Stimmen von britischen Stars auf: Bill Nighy (Tatsächlich Liebe), Brian Cox (Succession), Fiona Shaw (Harry Potter) und Jodie Whittaker (Doctor Who) sind dabei.

Netflix-Weihnachtsfilm mit einem neuen Song von Ed Sheeran

Aber nicht nur die Sprechstimmen gehören Berühmtheiten: Für den Netflix-Film schrieb sogar der Sänger Ed Sheeran ein neues Lied: "Under the Tree". Hier könnt ihr es euch anhören und erhaltet im Musikvideo zugleich Einblicke in den Animationsfilm:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Könnte Ein klitzekleines Weihnachtswunder am Ende vielleicht sogar Netflix' neues Klaus werden, nachdem die Santa-Geschichte sich vor fünf Jahren zum animierten Überraschungshit mauserte? Ab sofort könnt ihr es herausfinden: Der Weihnachtsfilm ist am 4. Dezember 2024 bei Netflix gestartet.



Podcast: Die 15 besten Serienstarts im Dezember bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Dezember, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Serien-Highlights im Dezember umfassen neben Thriller, Sci-Fi und einem neuverfilmten Fantasy-Abenteuer auch die Rückkehr des beliebten Serienkillers Dexter, eine neue Star Wars-Serie sowie neue Folgen der erfolgreichsten Netflix-Serie aller Zeiten, Squid Game.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.