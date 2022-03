Bei Netflix verschwinden in den nächsten 3 Tagen 27 richtig gute Filme

Netflix wirft in den nächsten Tagen einige absolute Highlights aus dem Programm. Action-Fans und Freunde absoluter Film-Bestenlisten müssen sich jetzt sputen.

Frühjahrsputz auf dem Streaming-Markt: Bei 153 neuen Netflix-Filmen 2022 muss der Streamer gelegentlich Platz schaffen. Daher verlassen stets einige Filme das Angebot. Innerhalb der nächsten drei Tage sind darunter leider auch einer der besten Filme aller Zeiten, ein einzigartig packender Thriller und Martial-Arts-Action von Keanu Reeves.

Einer der besten Filme aller Zeiten und mehrere Action-Highlights verlassen Netflix

Das größte Loch hinterlässt dabei Schindlers Liste. Das Holocaust-Drama um die Rettungsaktion des Industriellen Schindler (Liam Neeson) gilt als eines der größten Meisterwerke der Filmgeschichte. Und wer Spannung liebt, kann es nicht besser treffen als David Finchers Sieben, dem absoluten Serienkiller-Thriller par excellence.

Schaut euch hier den Trailer zu Sieben an:

Wer Kampfsport und Keanu Reeves mag, muss sich gleich doppelt sputen. Der Samurai-Film 47 Ronin und seine erste Regie-Arbeit Man of Tai Chi verschwinden beide bereits am 31. März 2022. Hier unsere Auswahl der 27 besten Filme, die in den nächsten Tagen das Angebot von Netflix verlassen.

Alle guten Filme, die Netflix am 30. März 2022 verlassen

Alle guten Filme, die Netflix am 31. März 2022 verlassen

Netflix & Co. - Die 22 größten Filme 2022 im Stream

Im Streaming-Bereich warten dieses Jahr ein paar echte Highlights auf euch. Insbesondere Netflix hat eine Vielzahl vielversprechender Filme angekündigt. Im Podcast Streamgestöber geben wir den Überblick, bei welchen Projekte die Vorfreude besonders groß ist.

Bei Genres wie Science-Fiction, Action, Comedy, Fantasy, Animation und mehr haben Netflix, Disney+ und AppleTV+ garantiert für alle Geschmäcker etwas dabei – egal ob ihr nun auf den neuen Film von Martin Scorsese, das nächste Disney-Remake oder die Verfilmung eures Lieblingsromans hinfiebert.



