Bei Netflix verschwindet bald einer der besten Sci-Fi-Filme der letzten 20 Jahre

Netflix wirft einen fantastischen Science-Fiction-Film raus, einen der besten der letzten Jahren. Wir erklären, warum sich die blutige, ungewöhnliche Dystopie lohnt.

Letztes Jahr überrumpelte er die Oscars mit Parasite (Bester Film), vor sieben Jahren schenkte uns Joon-ho Bong ein Science-Fiction-Meisterwerk: Snowpiercer. Die düstere, durschlagende Science-Fiction-Vision mit Marvel-Star Chris Evans in der Hauptrolle streamt bei Netflix – allerdings nur noch für knapp 3 Wochen. Am 14. September verschwindet der Film aus dem Angebot und lässt die Serie zurück, die auf demselben Comic basiert.



Herausragender Science-Fiction-Film bei Neflix: Was ist so gut an Snowpiercer?

2018 wählte die Moviepilot-Redaktion Snowpiercer auf Platz 5 der besten Science-Fiction seit 2000. Seinen Status als junges, aber brillantes Glanzstück des Genres hat der Film seither nicht eingebüßt. Snowpiercer besitzt heute noch dieselbe Wucht wie 2014. Woran liegt das?

Handlung und Prämisse sind simpel: Joon-ho Bongs düsteres Werk kniet sich genüsslich in seinen plakativen "Wir leben in einer Gesellschaft"-Modus, jedes einzelne Thema ist irgendwie relevant für Probleme, die die Menschheit derzeit beschäftigen. In der Zukunft ist der Erdball unbewohnbar geworden, eine dicke Eisschicht bedeckt ihn, Menschen erfrieren innerhalb von Sekunden, wenn sie nach draußen gehen. Ein letztes Häufchen Weltbevölkerung lebt in einem Zug, der endlos auf Schienen um den Globus rast. Hinten wohnt die "Unterschicht" im Dreck, vorne die Reichen im Luxus.



Wütende Action und verzweifelter Klassenkampf in Sci-Fi-Hit Snowpiercer

Im Film wird die Menschheit unter größtmöglichem Druck der Umwelt zu einem kleinen Zivilisationsdiamanten zusammengepresst. Auf der Zug-Arche bricht auf engstem Raum ein Verteilungskrieg aus. Die Konflikte zwischen den Schichten löst der Film mit harten Gefechten und irrer Komik. Mittendrin kämpft ein ratloser, aber unendlich wütender Chris Evans.



Seine Figur Curtis hat gar kein echtes Ziel, Hauptsache "nach Vorne" kommen, jeder unter blutigen Verlusten eingenommene Waggon ist ein Erfolg. Im Bewahren des kleinen Rests Komfort und Lebensqualität ist kein Platz für Vernunft und auch nicht für Gewalt. Der Bürgerkrieg wirkt wie eine Handgranate in einem Schuhkarton, die Eruption trifft irgendwann jeden. Die Wände des Zuges halten der wilden Menschheit bald nicht mehr stand. Aus dieser Enge gewinnt Snowpiercer große filmische Energie und politische Kraft. Davon hat der Film bis heute nichts eingebüßt.

