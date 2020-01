Besser als Avengers und Star Wars: Deutsche Komödie ist nicht aufzuhalten

Kürzlich erreichte Das perfekte Geheimnis den nächsten Meilenstein. Avengers 3 ist bereits geschlagen, mit Star Wars 9 und Avengers 4 gibt es ein knappes Rennen.

Am vergangenen Wochenende hat sie es geschafft. Die deutsche Komödie Das perfekte Geheimnis hat in Deutschland insgesamt mehr als 5 Millionen Menschen vor die große Leinwand gelockt, wie Blickpunkt: Film Anfang der Woche berichtete. Seit nunmehr gut 12 Wochen hält sich der Film der Fack ju Göhte-Macher in den hiesigen Kino-Charts, dem es als einziger Nicht-Disney-Titel des Jahres 2019 gelang, diese Hürde zu knacken.

Inzwischen ist Das perfekte Geheimnis sogar deutlich erfolgreicher als Avengers 3: Infinity War von 2018 und liefert sich aktuell einen engen Schlagabtausch mit dem ebenfalls noch laufenden Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers. Unterdessen könnte auch Avengers 4: Endgame noch eingeholt werden.

Das perfekte Geheimnis vs Star Wars 9

Am vergangenen Wochenende konnte Das perfekte Geheimnis noch immer gut 60.000 Besucher in die Kinos locken. Laut InsideKino liegt der Streifen damit weiterhin vor Star Wars 9. Allerdings schmilzt der Vorsprung. Während die Komödie bereits Ende Oktober in den deutschen Kinos anlief, startete das Finale der Skywalker-Saga erst Mitte Dezember.

Und so schauten sich immerhin 140.000 Menschen Star Wars 9 am letzten Wochenende an, womit der jüngste Leinwandspross der Sternensaga derzeit knapp 4,97 Millionen Besucher in Deutschland vorweisen. Aktuell trennen die beiden Filme nur noch gut 37.000 Zuschauer. Es ist daher gut möglich, dass Der Aufstieg Skywalkers schon bald an Das perfekte Geheimnis vorbeizieht.

Avengers 3 schon geschlagen, folgt nun auch Avengers 4?

Dennoch ist die Komödie um eine Gruppe von Freunden, die ihr virtuelles bzw. mobiles Privatleben für einen Abend lang offenlegen, schon jetzt ein Erfolg. So konnten die Besucherzahlen des 2018 erschienenen Avengers 3: Infinity War bereits klar übertroffen werden. Der Marvel-Streifen brachte es hierzulande auf nicht ganz 3,46 Millionen Zuschauer.

Demnächst könnte Avengers 4: Endgame folgen, der im April 2019 anlief und zum weltweit umsatzstärksten Film überhaupt avancierte. In Deutschland sahen ihn rund 5,13 Millionen Menschen. Zwischen dem Marvel-Hit und Das perfekte Geheimnis liegen derzeit noch knapp 130.000 Zuschauer. Sollte der Besucherrückgang nicht massiv einbrechen, könnte die Komödie in etwa drei bis fünf Wochen an Endgame vorbeiziehen.

Das perfekte Geheimnis ist seit dem 31. Oktober 2019 in den deutschen Kinos zu sehen.

Auf Augenhöhe mit Star Wars 9: Was sagt ihr zum Erfolg von Das perfekte Geheimnis?