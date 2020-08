Kult-Serie bei Amazon Prime: Malcolm Mittendrin ist auch nach 20 Jahren genial

Malcolm Mittendrin wurde 2020 20 Jahre alt und ist alles andere als eine gewöhnliche Durchschnittsserie. Wir diskutieren im Podcast, was die Sitcom so revolutionär macht.

"Life is unfair!" Malcolm mittendrin ist so viel mehr als eine gewöhnliche Sitcom. Die sozialkritische Serie revolutionierte das Sitcom-Genre der Nullerjahre mit einmaligem Biss und Slapstick. In unserer Streamgestöber- Podcast-Folge zum 20. Jubiläum der Serie im Jahr 2020 prüfe ich mit Hendrik Busch, woher der Kultstatus kommt und warum Malcolm Mittendrin ihn redlich verdient.

In Deutschland gibt es alle 7 Staffeln Malcolm Mittendrin bei Amazon Prime.

Jetzt reinhören: Was Malcolm Mittendrin so besonders macht

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

00:01:22 - Auf ins Streamgestöber (Champions League, Umbrella Academy)

00:06:59 - Malcolm Mittendrin wird 20 Jahre alt

00:14:30 - Warum Malcolm Mittendrin so erfolgreich & revolutionär war

00:37:37 - Die erste und letzte Folge & die besten Episoden

00:59:00 - Unsere Lieblingsfiguren

Wenn euch die Streamgestöber-Folge gefällt, freuen wir uns über euer Abo bei Spotify , Apple , Deezer, Audio Now und der Podcast-App eures Vertrauens und ganz besonders über eure Bewertung und einen Kommentar bei Apple Podcasts .



Lange vor Amazon Prime: Die Serie war von Beginn an ein Erfolg

Als der damalige Fox-Präsident Doug Herzog der Serie eine Chance gab, startete er eine aggressive Marketingkampagne und platzierte die Pilotfolge Sonntagabend zwischen den Simpsons und Akte X. Nicht nur war die erste Folge dadurch ein riesiger Quoten-Erfolg, die Zuschauerschaft kam wieder. Den Ratings nach ist Malcolm MIttendrin eine der erfolgreichsten Sitcom der 00er Jahre und als ProSieben die neuartige Comedy-Serie nach Deutschland brachte, auch hier ein voller Erfolg.

© Fox/Amazon Malcolm Mittendrin

Malcolm Mittendrin produzierte ab 2000 151 Folgen in 7 Staffeln, bis 2006 in einem großartigen Finale der Bogen zur allerersten Folge gespannt wurde. Im Podcast gehen wir noch näher darauf ein, wie die Serie auch hierzulande so groß und kultig werden konnte.

Malcolm Mittendrein revolutionierte die Sitcom

Malcolm MIttendrin-Schöpfer Linwood Boomer und sein Team warfen alle Sitcom-Regeln über den Haufen. Ein Grund für den großen Erfolg war mit Sicherheit der neuartige, actionreiche Erzählstil, der die Comedy sehr greifbar und unvermittelt erscheinen lässt.

Live-Publikum, Laughtrack und kaum Postproduktion durch Multi-Kamera-Aufnahmen wie in der anderen großen Familien-Sitcom dieser Zeit, Hör mal, wer da hämmert, wurden verworfen. Stattdessen durchbricht Malcolm die vierte Wand, die Kamera düst mit den Kindern durchs Haus, geht erschreckend nah an Lois' Gesicht ran und fängt den cartoonhaften Slapstick, der mehr an die Simpsons als an Hör mal, wer da hämmert erinnert, auf diese Weise perfekt ein.

© Fox/Amazon Malcolm Mittendrin

Andere kultige Comedy-Serien wie Scrubs - Die Anfänger haben sich in den 00er-Jahren auf dem Fundament niedergelassen, das Malcolm Mittendrin aufbaute. Natürlich gibt es neben all dem Lob auch Kritikpunkte an der Serie, auf die wir im Podcast eingehen.

Malcolm Mittendrin hat wirklich etwas zu sagen

Malcolm Mittendrin ist neben dem kuriosen Humor eine sehr pointierte Sozialkritik, die immer noch (oder gerade jetzt wieder) funktioniert. Schöpfer Linwood Boomer schrieb die Serie zumindest anfänglich als semi-autobiofische Familiengeschichte. "Das Leben ist unfair" heißt es übersetzt im Titelsong Boss of Me von They Might Be Giants und es ist auch das Motto der gesamten Serie.

© Fox/Amazon Malcolm Mittendrin: Lois im Finale bei ihrem Vortrag

Wer sich nach alle den Jahren noch einmal die allererste und allerletzte Folge der Serie aufmerksam ansieht, wird merken, was für ein fantastischer Bogen gezeichnet wurde. Die Enttäuschung von Lois in ihrer furiosen Rede für Malcolm, immer zu den Benachteiligten zu gehören, dass kein Präsident sich jemals um sie sorgen würde und dass es weiterhin schwer sein wird für die Familie, sie aber nicht aufgeben, fasst die Serie und die Herausforderungen der Charaktere über die gesamten 7 Staffeln hinweg zusammen.

Es wird oft fälschlicherweise behauptet, dass es in Macolm Mittendrin um eine dysfunktionale Familie geht. In Wahrheit sind Hal und Lois liebende Eltern, die ihre Kinder trotz ständiger Geldsorgen bestmöglich versorgen und sogar die Brüder haben immer wieder liebevolle Momente.

© Moviepilot Im Streamgestöber: Andrea und Hendrik

Die Podcast-Stimmen: Hendrik Busch (@hokkaidokuerbis ) und Andrea Wöger (@andreawoeger ).

Podcast-Nachschub für Amazon Prime-, Comedy- und Serien-Fans

Für alle Amazon Prime-Abonnenten und Serien-Tipps-Suchenden haben wir weitere passende Streamgestöber-Folgen:

Schickt uns Feedback und Themenwünsche für Streamgestöber

Bei Streamgestöber seid ihr dazu angehalten, mitzumachen. Schickt uns eine Sprachnachricht, was ihr derzeit bei Disney+, Amazon Prime, Netflix, Joyn & Co. streamt. Sendet die Sprachnachricht oder einen schriftlichen Kommentar an podcast[at]moviepilot.de. Mit etwas Glück landet ihr in einem der nächsten Podcasts.

Habt ihr Malcolm Mittendrin früher bei ProSieben geguckt?