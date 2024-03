Bildgewaltiges Sci-Fi-Abenteuer verschlägt im ersten Trailer den Atem: Wall-E trifft Avatar in Der wilde Roboter

Ein Roboter strandet auf einer Insel und muss sich zurechtfinden im ersten Trailer für das Science-Fiction-Abenteuer Der wilde Roboter.

Ein bisschen Wall-E - Der Letzte räumt die Erde auf, eine Prise Der Gigant aus dem All und dazu ein Schuss Pandora, herauskommt die bildgewaltige Reise aus Der wilde Roboter. Das Science-Fiction-Abenteuer gehört zu den heiß erwarteten Animationsfilmen des Jahres, was auch am Macher liegt. Aber schaut euch erstmal den ersten Trailer für Der wilde Roboter an.

Schaut euch hier den Trailer für Der wilde Roboter an:

Der Wilde Roboter - Trailer (English) HD

Hinter dem Sci-Fi-Abenteuer steckt der Macher von Drachenzähmen leicht gemacht

Chris Sanders führt Regie bei dem Animations-Abenteuer und falls euch der Name nichts sagt, dann seid ihr entschuldigt. So berühmt wie ein Brad Bird (Ratatouille) ist Sanders noch nicht, mit Lilo und Stitch, Drachenzähmen leicht gemacht und Die Croods hat er als (Co-)Regisseur aber schon ein paar einschlägige Exemplare des animierten Hollywood-Kinos abgeliefert.

Bei Der wilde Roboter handelt es sich um eine Adaption einer Buchreihe des Illustrators Peter Brown aus dem Jahr 2016. Darin landet Roboter Roz nach einem Schiffbruch auf einer unbewohnten Insel, wobei "unbewohnt" relativ ist. Menschen gibt es nicht, aber Roz lernt gemeinsam mit den Tieren des Eilands das Überleben in der ungeschützten Natur.

Im Trailer werden einige atemberaubende Landschaftsbilder präsentiert, vor deren Hintergrund Roz die Fauna kennenlernt. Bei einigen Animationen werden Erinnerungen an den einen oder anderen Film von Hayao Miyazaki wach, etwa Das Schloss im Himmel.

Zu den Stimmen in der US-Besetzung von Der wilde Roboter gehören Oscarpreisträgerin Lupita Nyong'o, die Roz spricht, sowie The Last of Us-Vaterfigur Pedro Pascal als Fuchs und Schitt's Creek-Diva Catherine O'Hara als Opossum.

Der wilde Roboter startet am 12. September 2024 in den deutschen Kinos.



Podcast mit mehr Tipps: Die besten Sci-Fi-Serien seit 2000

Was waren die besten Science-Fiction-Serien seit Beginn des neuen Jahrtausends? Im Podcast stellen wir die 10 genialsten Genre-Vertreter vor, die jeder Sci-Fi-Fan gesehen haben sollte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den 10 besten Sci-Fi-Serien der letzten 24 Jahre finden sich hirnverknotende Zeitschleifen, beklemmende Dystopien, verheerende Roboter-Kriege und mehr als nur ein fantastisches Weltraum-Epos.