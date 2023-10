Blutiger Tarantino-Traum wird nach 16 Jahren wahr: Neuer Trailer zu Horror-Film, der erst ein Fake war und jetzt wirklich ins Kino kommt

Vor 16 Jahren drehte Eli Roth einen Fake-Trailer für das Grindhouse-Event von Quentin Tarantino und Robert Rodriguez. Jetzt kommt der Film wirklich und ein derber neuer Trailer stimmt darauf ein.

Nachdem Fans wahrscheinlich schon gar nicht mehr daran gedacht haben, wird einer der coolsten Fake-Trailer der letzten 20 Jahre jetzt doch noch Wirklichkeit. Für das Grindhouse-Doppel aus Death Proof - Todsicher und Planet Terror von Quentin Tarantino und Robert Rodriguez drehte Hostel-Regisseur Eli Roth damals die abgefahrene Thanksgiving-Vorschau.

2023 hat Roth daraus wirklich noch einen Spielfilm gemacht, der im November ins Kino kommt. Nach der ersten Vorschau könnt ihr jetzt den neuen blutigen Thanksgiving-Trailer schauen.

Hier ist der neue Trailer zum Horror-Spektakel:

Darum geht es in Eli Roths Thanksgiving

In der Story des Films geht es um einen Serienkiller, der zum titelgebenden Erntedankfest in den USA brutal mordet. Für den Terror in einer Kleinstadt in Massachusetts verwendet er sämtliche Gegenstände (bzw. hier eher Tötungswerkzeuge), die auf einem festlich geschmückten Thanksgiving-Tisch zu finden sind.

Zum Cast des Horror-Films gehören unter anderem die bekannte TikTok-Influencerin Addison Rae sowie Grey's Anatomy-Star Patrick Dempsey.

Wann kommt Thanksgiving ins Kino?

In Deutschland startet der Horror-Streifen am 16. November 2023 in den Kinos. Eine FSK-Freigabe ist noch nicht bekannt. Wenn wir nach den Trailern gehen, wird Thanksgiving aber bestimmt erst ab 18 Jahren freigegeben.

