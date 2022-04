Breaking Bad-Szene bekommt nach 10 Jahren neue Bedeutung – durch tragische Wendung in Better Call Saul

Bei Better Call Saul passierte in Folge 3 von Staffel 6 Hochdramatisches. Danach lässt sich eine Szene in Breaking Bad neu lesen.

Die kürzlich bei Netflix veröffentlichte Better Call Saul-Folge Pest und Cholera ("Rock and Hard Place") und rückt ganz die langjährige Figur Nacho Varga (Michael Mando) in den Fokus der Erzählung. Wegen den Ereignissen in Episode 3 der 6. Staffel erhält eine alte Breaking Bad-Szene eine neue Bedeutung.

(Achtung, es folgen Spoiler zur 3. Folge der 6. Staffel Better Call Saul.)

Better Call Saul: Nacho, Mike und ein trauriger Breaking Bad-Verweis

Better Call Saul spielt zeitlich vor dem Serien-Hit Breaking Bad, fuhr im Laufe der 6 Staffeln aber immer mehr altbekannte Figuren auf, die Fans noch aus den Zeiten von Walter Whites Eskapaden kannten. Der von Michael Mando verkörperte Ignacio 'Nacho' Varga gehört zwar nicht dazu, ist nun aber trotzdem eng mit einem Breaking Bad-Auftritt von Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks) verknüpft.

© AMC Better Call Saul: Nacho Varga (Michael Mando)

Nach einer zunächst erfolgreichen Flucht-Odyssee inklusive Öltanker-Bad kehrt Nacho in Folge 3 von Better Call Sauls 6. Staffel doch zu Gustavo Fring (Giancarlo Esposito) und Mike zurück – um seinen Vater zu schützen. Er wird dem Salamanca-Kartell als Schuldiger ausgeliefert und legt ein Geständnis seiner Alleinschuld ab, um (den ihn erpressenden) Gus zu schützen. Am Ende erobert er sich angesichts seines ohnehin unausweichlichen Mordes eine Waffe und erschießt sich selbst. Better Call Saul verliert durch Nachos Tod eine ihrer spannendsten Figuren.

Das Dahinscheiden des intelligenten Kriminellen, der durchaus einen moralischen Code besaß, erklärt endgültig, warum Nacho nie in Breaking Bad auftauchte. Sein Nachhall lässt sich nachträglich trotzdem gut in die Mutterserie hineinlesen. Insbesondere in der 5. Episode der 4. Staffel Breaking Bad namens "Schrotflinte" (Shotgun), als Mike (in Minute 19) in einer Szene zu Jesse sagt:

Du sollst gar nichts erledigen. Du bist nicht dazu fähig, was zu erledigen. Ich hatte einen, aber den gibt's nicht mehr. Du bist jedenfalls nicht derjenige.

Jesse und Mike in Breaking Bad vs. Nacho und Mike in Better Call Saul

Zwischen Nacho und Jesse Pinkman (Aaron Paul) bestehen einige Parallelen, denn beide jungen kriminellen Männer liegen Mike am Herzen und wurden von ihm zeitweilig unter seine Fittiche genommen. In einem TV Guide -Interview ging Michael Mando sogar noch weiter und griff berührende Fan-Theorien auf, die zwar nicht Nacho selbst, aber seinen Einfluss in Breaking Bad aufzeigen:



Manche glauben, dass Jesse und Walter White wegen Nachos Tod von Gus und Mike verschont wurden. Anders gesagt: Sein Dahinscheiden hat Auswirkungen, wie sie mit scheinbar rechtschaffenen Menschen umgehen. Ihrer aller Schicksale sind verwoben.

Jesse erhält in Breaking Bad ein hoffnungsvolleres Ende als Nacho. Zugleich findet für Nachos Figur ein Zirkelschluss statt, denn als wir ihm in Better Call Saul das erste Mal begegneten, rettete er das Leben von Saul und zwei Skatern, während er mit seinem Abgang sein eigenes Leben gegen das seines Vaters eintauscht.

Jimmy McGill aka Saul Goodman (Bob Odenkirk) scheint übrigens nie von Nachos Tod zu erfahren: In der 2. Staffel Breaking Bad (Folge 8, Minute 30) hält er bei seinem Kidnapping durch Jesse und Walter die zwei für Kartell-Mitglieder, die für Lalo arbeiten. Hier schiebt er zu Beginn die Schuld (an was auch immer er verbrochen hat, bevor das Missverständnis aufgeklärt wird) nämlich auf einen gewissen "Ignacio", der das Kartell verärgert hat. Zu diesem Zeitpunkt im Dezember 2008 ist Nacho allerdings schon mehrere Jahre tot.

