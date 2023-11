Breaking Bad trifft John Wick: Neue Marvel-Serie überrascht mit richtig hartem Trailer und ist aus 4 Gründen revolutionär

Die erste Marvel-Serie 2024 kündigt sich mit einem unerwartet brutalen Trailer an. Laut ersten Reaktionen dürfen wir uns auf eine Mischung aus Breaking Bad, John Wick und Marvel's Daredevil freuen.

Vom Multiversums-Wahnsinn in die erbarmungslosen Straßen von New York: Nach Loki erwartet uns mit Echo die nächste Serie aus dem Marvel Cinematic Universe bei Disney+. Die Geschichte dreht sich um die in Hawkeye eingeführte Figur Maya Lopez, die mit einem legendären Marvel-Bösewicht verwandt ist: dem Kingpin.

Neben Alaqua Cox, die erneut den Part von Maya Lopez übernimmt, bekommen wir in Echo somit auch Vincent D'Onofrio zu Gesicht. Bereits im ersten Trailer ist der Kingpin-Darsteller sehr präsent und sorgt für einige blutige Momente. Darüber hinaus fliegt niemand Geringeres als Daredevil kurz durchs Bild.



Revolutionäre Marvel-Serie bei Disney+: Erster Echo-Trailer punktet mit Kingpin und Daredevil

Zuletzt gastierte Charlie Cox in der MCU-Serie She-Hulk: Die Anwältin in der Rolle des roten Teufels von Hell's Kitchen. Jetzt schaut er bei Echo vorbei, ehe er sich in sein eigenes Abenteuer stürzt, namentlich Daredevil: Born Again. Sowohl Cox als auch D'Onofrio waren bereits in der Netflix-Serie Marvel's Daredevil zu sehen.



Hier könnt ihr den Trailer zu Echo schauen:

Echo - S01 Trailer (Deutsch) HD

Abseits von Cameos und Gastauftritten gibt es aber noch viel mehr Gründe, warum Echo ein besonderes Projekt ist. Genau genommen sind es vier Gründe, die Echo in eine bahnbrechende MCU-Serie verwandeln.

Die Altersfreigabe: Echo ist die erste MCU-Serie bei Disney+, die in den USA ein TV-MA-Rating bekommen hat. Konkret bedeutet das, dass die Serie Material enthält, das für Kinder unter 14 Jahren ungeeignet sein könnte, etwa Szenen mit derber Sprache, sexuellen Handlungen und intensiver Gewalt.

Marvel probiert mit Echo viele neue Dinge aus. Laut dem Hollywood Reporter soll die Serie mehr einem Prestige-Drama als einer klassischen MCU-Serie gleichen. Neben Marvel's Daredevil werden der Serien-Meilenstein Breaking Bad und das Action-Fest John Wick als Referenzpunkte genannt. Das hört sich in der Tat sehr verlockend an.

Neue Marvel-Serie: Wann startet Echo bei Disney+?

Echo startet am 10. Januar 2024 bei Disney+. Wie bereits erwähnt, wird die gesamte Staffel auf einen Schlag veröffentlicht. Ihr könnt also alle fünf Episoden direkt am Starttag bingen. Ob es danach mit einer 2. Staffel weitergeht, ist bisher unklar.

