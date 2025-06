Bridgerton Staffel 4 ist fertig: Netflix feiert Drehschluss mit entzückendem Video

Bridgerton hat einen neuen Meilenstein erreicht und die Dreharbeiten zu Staffel 4 endlich abgeschlossen. Das entsprechende Video beweist es auf kreative Weise.

Staffel 4-Video verabschiedet Bridgerton-Stars auf süßeste Weise

Bridgerton hat die Dreharbeiten zu Staffel 4 beendet. Nachdem ein Fanliebling letzte Woche schon Hochzeits-News ausgeplaudert hatte und gelobte, bis zum Ende bei der Serie zu bleiben, spendiert die Netflix-Serie jetzt ihr nächstes Geschenk: ein Video voller Stars zum Drehschluss.

Alles, was wir zu Staffel 4 von Bridgerton schon wissen, prophezeit eine ausschweifende neue Season. Nach bestem Aschenputtel-Vorbild steht diesmal der zweitälteste Bruder, Benedict Bridgerton (Luke Thompson), im Zentrum und trifft bei einem Maskenball auf die mysteriöse Sophie (Yerin Ha) ... die in Wahrheit als Dienstmagd arbeitet.

Das putzige Video, mit dem Netflix das Drehende feiert, holt den großen Cast aus der historischen Welt von Bridgerton in die Realität zurück – indem es zeigt, wie die Stars kostümiert in ihren Trailern verschwinden und in moderner Kleidung Abschied vom Set nehmen.

Schaut hier Netflix' Drehschluss-Video zur Bridgerton Staffel 4:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Folgende Cast-Mitglieder von Bridgertons vierter Staffel könnt ihr im Drehschluss-Video entdecken (in der Reihenfolge ihrer Auftritte):

Die Frage, die viele Fans sich nun stellen, ist allerdings: Wo sind Colin Bridgerton (Luke Newton) und Eloise Bridgerton (Claudia Jessie)? Dass das Staffel 2-Paar von Kate und Anthony (Simone Ashley und Jonathan Bailey) nur für einen Gastauftritt vorbeischaut, ist schon länger bekannt, aber sollte Penelopes beste Freundin und der Vater ihres Kindes nicht auch im Hauptcast präsent sein? Hoffen wir einfach mal, dass sie nur für das Netflix-Video zum Drehschluss unabkömmlich waren. Auch die Staffel 3-Neuzugänge von Lord Marcus (Daniel Francis als Violets Love Interest) und Francescas Ehemann John Stirling (Victor Alli) tauchen nicht auf.

Wer die neue Bridgerton-Hauptdarstellerin Yerin Ha übrigens schon vor Staffel 4 näher als Schauspielerin kennenlernen will, kann das aktuell in der Netflix-Serie The Surviors tun.

Wann startet die 4. Staffel Bridgerton bei Netflix?

Netflix hat noch kein offizielles Startdatum für Staffel 4 von Bridgerton verkündet. Trotz Drehende wird die Fertigstellung aber wohl noch eine ganze Weile dauern. Wenn die Serie ähnliche Zeiten für die Postproduktion in Anspruch nimmt wie zuvor, sollte die vierte Season im Frühjahr 2026 bei Netflix eintreffen.