Science-Fiction-Highlight auf Netflix: Start von Snowpiercer steht fest

Die Science-Fiction-Serie Snowpiercer ist das Streaming-Highlight des Frühlings. In Deutschland wird diese bei Netflix starten. Nun gibt es endlich auch ein Startdatum.

Noch diesen Monat startet eine der meist erwarteten Serien des Jahres. Die Rede ist natürlich von Snowpiercer. Die dystopische Science-Fiction-Serie basiert auf der gleichnamigen Graphic Novel als auch auf der gefeierten Kinoadaption von Joon-ho Bong. Jetzt hat das Rätselraten um den deutschen Starttermin auch ein Ende, denn Netflix gab dieses mit einem neuen Teaser endlich bekannt.

In den USA startet Snowpiercer mit Jennifer Connelly und Daveed Diggs am 17. Mai 2020 auf TNT, wo die 10 Folgen der 1. Staffel wöchentlich ausgestrahlt werden. Nachdem der bereits 3. Trailer Sci-Fi-Fans den Mund wässrig gemacht hat, rückt auch der Start in Deutschland bei Netflix in greifbare Nähe.

Snowpiercer: Wann ist der Start auf Netflix in Deutschland?

In 2 Wochen ist es endlich soweit. Denn am 25. Mai 2020 startet Snowpiercer auch in Deutschland bei Netflix. Dieses Datum könnte einige Serienfans etwas enttäuschen, denn die neuen Folgen von Snowpiercer werden somit nicht zeitgleich zur US-Ausstrahlung in Deutschland zu sehen sein, sondern immer eine Woche später.

Snowpiercer: Der deutsche Teaser zur Netflix-Serie

Snowpiercer - S01 Teaser (deutsche UT) HD

Snowpiercer bringt uns in eine dystopische Zukunft, in der sich die Erde 7 Jahre zuvor in eine tödliche Eiswüste verwandelte. Die Überlebenden leben nun in einem riesigen Zug, der unerbittlich die Erde umkreist. In den Wagons des Zuges herrscht eine strenge Gesellschaftsordnung, die von sozialer Ungleichheit gezeichnet ist. Doch es bahnt sich eine Revolution gegen die ermächtigten 1. Klasse-Herrscher an.

Auch Disney hat einen Streamingdienst: Hier abonnieren

Über den Link könnt ihr euch über Disney+ informieren und ein Abo abschließen. Damit unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keine Auswirkung. Zudem erhaltet ihr bei Moviepilot einen Überblick über das komplette Streaming-Programm, ihr könnt nach allen Filmen bei Disney+ sowie allen Serien bei Disney+ filtern.



Nach Sichtung des Netflix-Teasers bleibt leider noch unklar, ob Snowpiercer auch in deutscher Synchronfassung zu sehen sein wird, da dieser lediglich deutsche Untertitel bereithält. Erst seit Ende April können in Deutschland wieder Synchronarbeiten vorgenommen, die aufgrund des Coronavirus unterbrochen wurden. Bis zum Start in 2 Wochen hat Netflix aber noch Zeit eine Übersetzung auf die Beine zu stellen.

Podcast für Serien-Gucker: Wird The Mandalorian den Erwartungen gerecht?

Streamgestöber steht in dieser Folge ganz im Zeichen von The Mandalorian bei Disney+. Wir besprechen die 1. Staffel detailliert, inklusive der Frage, ob Baby Yoda für die Serie ein Gewinn ist.

Für den Podcast hat Jenny zwei große Star Wars-Fans eingeladen, Moviepilot-Redakteur Matthias und Kollege Tobias von FILMSTARTS und dem Podcast Leinwandliebe. Zu dritt diskutieren sie die Qualität der Serie und spekulieren über neue Figuren in der 2. Staffel.

Freut ihr euch auf die Snowpiercer-Serie bei Netflix?