Brutaler The Boys-Ersatz vom selben Schöpfer streamt neu bei Netflix: Fantasy-Serie voller Blut und Humor ist ein Muss für Fans des Amazon-Hits

Eine Fantasy-Serie von den The Boys-Machern schlägt heute bei Netflix auf. Sie besticht nicht nur mit ihren humorvollen Gewalt-Eskapaden, sondern auch mit den abgedrehten Figuren, die sich vor ihren Superhelden-Kollegen nicht verstecken müssen.

Fans von The Boys dürfen sich diese Woche gleich doppelt freuen: Denn während bei Amazon gerade mit Gen V ein Spin-off zum blutigen Superhelden-Erfolg startet, zeigt Netflix ab sofort alle 4 Staffeln des The Boys-"Vorgängers" Preacher. Die brutale Fantasy-Serie stammt nicht nur von denselben Machern, sondern besaß drei Jahre vor den Abenteuern der Supes schon viel von ihrer amüsant-blutigen Eskalation.

Jetzt bei Netflix: Warum die Fantasy von Preacher der brutalen Superhelden-Serie The Boys so ähnlich ist

Jesse Custer (Dominic Cooper) ist bei Netflix der titelgebende Prediger der Fantasy-Serie. Als kettenrauchender Alkohol-Liebhaber gibt er allerdings nicht das übliche Bild eines bibelschwingenden Gottesmannes ab. Zumal er tief in einer Glaubenskrise steckt. Doch dann erhält er durch ein übernatürliches Ereignis in einer Kirche eine Gabe, die seine Stimme mit enormer Macht auflädt. Mit seiner alten Freundin Tulip (Ruth Negga) und seinem neuem Vampir-Freund Cassidy (Joseph Gilgun) begibt er sich auf eine abgedrehte Suche nach Gott.

AMC Preacher: Jesse Custer (rechts)

Für den Breaking Bad- und The Walking Dead-Sender AMC erschufen Evan Goldberg und Seth Rogen mit Sam Catlin die Fantasy-Serie Preacher 2014 nach der gleichnamigen Comic-Vorlage *. Vom Preacher-Comic-Autor Garth Ennis stammen wiederum auch die Comics der The Boys, die Serien-Schöpfer Goldberg und Rogen im Anschluss an Preacher zu einem Serienhit bei Amazon machten. The Boys und Preacher haben also dieselben Schöpfer.



Die besondere Mischung aus Brutalität und Humor, kombiniert mit übermenschlichen Kräften, zeigte in Preacher schon drei Jahre vor The Boys die Handschrift der Kreativen. Versaut, blutig und mit immer neuen grenzwertigen Erfahrungen will dieser Priester nun auch das Netflix-Publikum fesseln.

Netflix' blutiger Fantasy-Nachschub: Preacher wird euch durch seine Figuren überzeugen

Die Stärke der Fantasy-Serie Preacher sind ihre völlig skurrilen Charaktere, die trotzdem spannende Figuren abgeben: Nehmen wir beispielsweise Vampir Cassidy, der nur mit einem Sonnenschirm nach draußen gehen kann und einen exzellenten Sidekick abgibt, wenn er nicht gerade versehentlich das nächste Blutbad anrichtet.

AMC AMC AMC AMC

Der nuschelnde Eugene (Ian Colletti), genannt Arseface, trägt nach einem missglückten Selbstmordversuch ein ungewöhnliches Gesicht zur Schau. Der willensstarken Ruth Negga als Ex-Freundin des Priesters zuzusehen, ist sowieso immer eine Freude. Ach ja, und Hitler (Noah Taylor) läuft auch noch irgendwo herum, wenn Himmel und Hölle ihre Pforten nicht ordentlich geschlossen halten können.



Wer seine Fantasy also etwas blutiger mag oder schon lange nach einem The Boys-Ersatz sucht, ist mit Preacher an der richtigen Streaming-Adresse. Alle 43 Folgen der 4 Staffeln könnt ihr jetzt bei Netflix schauen.

