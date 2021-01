Chris Hemsworth zu muskulös für Thor-Kostüm: Wiederholt sich die Geschichte in Thor 4?

Chris Hemsworth trainierte für Thor so hart, dass er nicht mehr ins Kostüm passte. Vor Thor 4 hebt er sein Muskelgame auf ein neues Level - wird es zu viel?

Für seine Marvel-Premiere in Thor baute Chris Hemsworth so viele Muskeln auf, dass er nicht mehr ins Kostüm passte und sich beim Versuch echte Schmerzen zufügte. Für Thor 4 will Hemsworth ein ganz neues Muskel-Level erreichen. Wiederholt sich die Geschichte?

Heute um 20.15 Uhr läuft Thor bei ProSieben im TV. Am Sonntag folgen Marvel's The Avengers und Avengers 3: Infinity War.

Der bildgewaltigste Thor-Film auf 4K Zum Deal MCU für Daheim

Avengers-Muskeln: Chris Hemsworth passte nach Traininigssprint nicht mehr ins Thor-Kostüm

Unter den Superstars in Hollywood trainiert derzeit niemand so hart wie Chris Hemsworth. Der Australier war schon immer ein sportlicher Typ, seine Leidenschaft für den extremeren Muskelaufbau und ästhetisches Bodybuilding begann aber erst so richtig mit der Vorbereitung auf seine erste Marvel-Rolle in Thor 1. (Lest mehr über Hemsworth eigene Fitness-App)

Thor - Trailer E (Deutsch) HD

Nachdem Hemsworth den MCU-Job ergatterte (gegen seinen Bruder Liam übrigens), verglich er seinen Körper mit der Erscheinung des Donnergottes in der Comic-Vorlage. Was, nebenbei bemerkt, keine besonders gesunde Denkart ist, wie auch der Darsteller feststellte. "Der Typ wiegt 500 Pfund oder so und sieht aus wie Schwarzenegger", erzählte Hemsworth der LA Times im Jahr 2011 (via Digital Spy ).

Und ich dachte, 'Okay, das werde ich nicht schaffen'. Aber ich muss breiter werden.

Taube Finger für Marvel: Chris Hemsworth sprengte das Thor-Kostüm

Und Hemsworth wurde breiter. Die Produzent/innen stachelten ihn sogar noch an mit den Worten: "Ja, werde so breit wie du kannst, so breit wie du kannst". So setzte der damals 27-jährige zu einem Muskelsprint an.

© Marvel/Disney Thor-Kostüm in Thor 1

Das Ergebnis: "Ich kam zurück kurz vor Weihnachten, bevor wir mit dem Dreh begannen. Ich hatte eine Art Kamera-Test und zog das Kostüm an und nach ein paar Minuten wurden meine Finger taub."

Das Problem war für jeden ersichtlich. "Alle sagten 'Ja, das ist nicht cool' Ich fühlte die typischen Nadelstiche und wenn man die Haut berührte, kehrt das Blut wahnsinnig schnell in die Gegend zurück. Und ich dachte 'Okay, es passt nicht'" Der Thor-Anzug bestand damals aus einer Rüstung und langen Metallärmeln, die anschließend angepasst werden mussten.

Pattinson und Co.: Das ist Muskelbewegung gegen Chris Hemsworth

So viele Muskeln wie nie: Chris Hemsworth trainiert vor Thor 4 wie ein Irrer

Hemsworth bereitet sich gerade auf zwei Filme gleichzeitig vor: Thor 4: Love and Thunder und das Hulk Hogan-Biopic, in dem er den berühmten ehemaligen Wrestler spielt. Dafür trainiert er so hart wie nie zuvor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Über sein verändertes Training sagt Hemsworth:

Dieser Film wird ein wirklich spannendes Projekt. Wie Sie sich vorstellen können, wird die Vorbereitung auf die Rolle wahnsinnig körperlich sein. Ich werde mehr Muskeln zulegen müssen als je zuvor, sogar mehr als ich mir für Thor zugelegt habe.

Um den Thor-Anzug müssen wir uns keine Sorgen machen, die Kostüme werden mittlerweile auf Hemsworth abgestimmt.

Dennoch könnten die unterschiedlichen Anforderungen, die die Figuren an den Schauspieler stellen, für Probleme sorgen. Hulk Hogan und Thor sind zwei sehr unterschiedliche Muskeltypen, eigentlich ist Thor zu schön für den Wrestler, wie ich ich hier schon genauer beschrieben habe. Wie Hulk Hogan die Erscheinung von Thor beeinfluss, wird spannend zu beobachten sein.

Thor 4 erscheint am 10. Februar 2022 in den Kinos.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Welcher Thor-Film gefällt euch am besten?