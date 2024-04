Cooper Howard aus Fallout: Aus diesen Serien und Filmen kennt ihr Ghul-Darsteller Walton Goggins

Walton Goggins kommt mit seiner Fallout-Rolle als Cooper Howard beziehungsweise Ghul-Kopfgeldjäger bei Fans gut an. Der Darsteller ist bereits aus vielen anderen großen Serien und Filmen bekannt.

"Walton Goggins hat es sich zur Gewohnheit gemacht, das Beste zu sein, was seine Serien zu bieten haben", schrieb die New York Times einst über den Fallout-Star. Der Darsteller von Cooper Howard wird vielen Zuschauenden bekannt vorkommen. Unter anderem war er bereits in mehreren Filmen von Quentin Tarantino zu sehen.

Fallout-Cowboy Cooper Howard: Aus diesen Rollen kennt ihr ihn

Goggins spielt in Falllout den Hollywood-Star Cooper Howard und dessen vom atomar verseuchten Ödland mutierte Version, die nur als "der Ghul" bekannt ist. Als Kopfgeldjäger macht er unter anderem der Heldin Lucy (Ella Purnell) das Leben schwer. Aber woher kennt man den Darsteller?

Universum Film Walton Goggins in The Hateful 8

Viele werden den Star aus Tarantinos Filmen Django Unchained und The Hateful 8 kennen. Insbesondere im zweiten Film spielt er eine größere Rolle als Sheriff Chris Mannix, der ein überraschendes Blutbad überleben muss. Darüber hinaus ist Goggins etwa aus der Videospielverfilmung Tomb Raider als Fiesling Mathias Vogel bekannt. In der Serie Justified spielt er den Kriminellen Boyd Crowder, der insbesondere ganz zu Beginn der Serie zu den größeren Bösewichtern zählt.

Weitere Rollen von Walton Goggins in Filmen und Serien:

