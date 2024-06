Dafür hat Netflix 469 Millionen gezahlt: Erstes Bild von Daniel Craig-Blockbuster zeigt Bond-Star in neuem Look

Nach Knives Out und Glass Onion kommt bei Netflix bald ein dritter Teil der unterhaltsamen Krimi-Reihe. Jetzt gibt es das erste Drehstart-Bild, das Daniel Craig mit neuer Frisur zeigt.

Mit Knives Out hat Regisseur Rian Johnson (Looper) 2019 einen Krimi-Komödien-Hit abgeliefert, der aus mörderischen Rätseln, ausgeklügelten Bildern und einem grandiosen Cast bestand. Allen voran schuf James Bond-Star Daniel Craig mit seinem Ermittler Benoit Blanc eine Instant-Kultfigur.

Nach Knives Out sicherte sich Netflix die Rechte an der Marke für weitere Fortsetzungen im Wert von 469 Millionen Dollar. Teil 2 mit dem Titel Glass Onion: A Knives Out Mystery erschien Ende 2022. Vor kurzem wurden erste Details zu einem weiteren Teil bekannt, der jetzt Drehstart feiert.

Daniel Craig präsentiert sich auf erstem Knives Out 3-Bild mit längeren Haaren

Der nächste Knives Out-Film trägt den offiziellen Titel Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery und die Dreharbeiten dazu haben gerade begonnen.

Zur Feier dieses ersten Meilensteins hat Rian Johnson auf X ein erstes Bild von Daniel Craig gepostet, das dessen ikonischen Ermittler mit neuer Frisur zeigt. Aber seht selbst:

Zur Handlung des nächsten Teils ist noch nichts bekannt. Dafür wurden schon viele Stars für Knives Out 3 bestätigt. Bisher an Bord sind neben Craig:

Wann startet Knives Out 3 bei Netflix?

Da der Dreh für Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery gerade erst begonnen hat, wird der Film sehr wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr veröffentlicht. Ein Netflix-Start irgendwann 2025 ist realistischer.

Knives Out und Glass Onion: A Knives Out Mystery könnt ihr bis dahin jederzeit im Netflix-Abo streamen.

