Daniel Craigs erster Film nach James Bond-Ende: Erster Trailer zu Knives Out 2 präsentiert den Mega-Cast

Daniel Craig reißt sich endgültig von James Bond los. Im Teaser-Trailer zur Knives Out-Fortsetzung Glass Onion kehrt er unter dem Dach von Netflix als Privatdetektiv Benoit Blanc zurück.

Letztes Jahr verabschiedete sich Daniel Craig von seiner langjährigen Rolle als James Bond. Jetzt reißt er sich endgültig von dem Geheimagenten los. Glass Onion: A Knives Out Mystery (ehemals bekannt als Knives Out 2) ist sein erster großer Film nach dem epischen Bond-Finale. Nun gibt es endlich einen Teaser-Trailer dazu.

In dem 2019 erschienenen Knives Out verkörperte Craig zum ersten Mal den eigenwilligen Privatdetektiv Benoit Blanc. Damals dachten vermutlich die wenigsten, dass es sich hierbei um Craigs nächste Filmreihe handelt. Nach dem Kinoerfolg des ersten Teils sicherte sich Netflix jedoch zwei Fortsetzung von Regisseur Rian Johnson.

Der Teaser-Trailer zu Glass Onion mit Daniel Craig

Glass Onion: A Knives Out Mystery - Teaser Trailer (Deutsch) HD

468 Millionen US-Dollar (via Variety ) soll Netflix für die Fortsetzungen hingeblättert haben. Knives Out 2 und Knives Out 3 sind damit zwei der kostspieligsten Projekte in der Geschichte des Streaming-Diensts. Craig allein soll für seine Rückkehr als Benoit Blanc eine Gage von mehr als 100 Millionen US-Dollar erhalten.

© Netflix Glass Onion: A Knives Out Mystery

Ausgehend vom Teaser-Trailer zu Glass Onion scheint sich die Investition gelohnt zu haben. Johnson hat einen bemerkenswerten Cast versammelt und kostet die neue Kulisse sichtlich aus. Nachdem der Vorgänger überwiegend in einem großen Familienhaus spielte, verschlägt es Craigs Privatdetektiv dieses Mal nach Griechenland.

Der Cast von Glass Onion im Überblick:

Wann startet Glass Onion bei Netflix?

Dass Netflix großes Vertrauen in Glass Onion hat, wird durch die Wahl des Startdatums deutlich: Die Knives Out-Fortsetzung erscheint am 23. Dezember 2022. Dieser Slot war letztes Jahr für Don't Look Up mit Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence reserviert, der zu einem der erfolgreichsten Filme des Streaming-Anbieters avancierte.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt

