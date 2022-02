Das Beste, was Spider-Man: No Way Home hervorgebracht hat, ist dieses Bild

Spider-Man: No Way Home vereint drei Marvel-Generationen in einem Film. Anlässlich den Heimkinostarts veröffentlichen Marvel und Sony ein Bild, dessen Wurzeln sogar noch weiter zurückreichen.

Achtung, es folgen Spoiler!

Der erfolgreichste Kinostart seit Pandemiebeginn: Spider-Man: No Way Home avancierte im Zuge seiner Kinoauswertung zum absoluten Leinwandüberflieger. Langsam, aber sicher kündigt sich ebenfalls der Heimkinostart des Marvel-Blockbusters an. Aus diesem Anlass haben Sony und Marvel ein ganz besonderes Bild veröffentlicht.

Spider-Man: No Way Home bei Amazon bestellen Zu Amazon Jetzt sichern

Auf diesem Bild sind alle Kino-Spideys vereint, als wäre es schon immer so bestimmt gewesen. Tom Holland, Andrew Garfield und Tobey Maguire in einer Aufnahme: Es handelt sich jedoch um keine Szene aus dem Film. Stattdessen wurde das wohl bekannteste Spidey-Meme nachgestellt, namentlich Spider-Man Pointing at Spider-Man.

Tom Holland, Andrew Garfield und Tobey Maguire updaten ikonisches Spider-Man-Meme

Drei Mal Peter Parker: Holland, Garfield und Maguire deuten gegenseitig mit dem Finger auf sich. Hier wird Popkulturgeschichte vor unseren Augen geschrieben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die ursprüngliche Version des Bildes geht auf die Zeichentrickserie Spider-Man aus dem Jahr 1967 zurück. In der Episode Double Identity (Staffel 1, Folge 19b) sehen wir zwei Spideys, die mit dem Finger auf sich zeigen und sich gegenseitig des Identitätsdiebstahls beschuldigen. Nachfolgend könnt ihr euch das Original anschauen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nun haben wir auch die Live-Action-Version dieses des Moments. Dieses Bild wird garantiert nie wieder aus dem Internet verschwinden. Und wer weiß, vielleicht werden wir die drei Spideys in Zukunft erneut in einem gemeinsamen Marvel-Abenteuer erleben. Besonders Andrew Garfield hat sein Marvel-Comeback mehr als verdient.

Spider-Man: No Way Home erscheint in Deutschland am 29. Juni 2022 im Heimkino.

Marvel oder Star Wars: Wer hat die besseren Serien?

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber nehmen wir die beiden Serien-Universen von Star Wars und Marvel genauer unter die Lupe und machen eine Bestandsaufnahme der neuen Serien-Ära auf Disney+.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Von The Mandalorian bis Boba Fett und von WandaVision bis Hawkeye: Disney+ erweitert Star Wars und Marvel beständig. Wir vergleichen die neuen Serien der jeweiligen Franchises und sprechen über ihre Stärken und Schwächen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Wie gefällt euch das Upgrade des ultimativen Spidey-Memes?