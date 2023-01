Das deutsche Dahmer bei Amazon Prime: Erster Trailer zu German Crime Story entfesselt beängstigenden Serienkiller

Der Hype um True-Crime-Serien flacht nicht ab. Nachdem Dahmer letztes Jahr bei Netflix große Erfolge gefeiert hat, zieht Amazon nun mit German Crime Story: Gefesselt nach. Hier ist der erste Trailer.

Auch 2023 erwarten uns viele spannende Serien aus Deutschland. Während das ZDF den Start von Der Schwarm vorbereitet, will Amazon Prime mit der hiesigen Produktion German Crime Story: Gefesselt an den internationalen True-Crime-Hype anschließen. Es geht um die Geschichte des Hamburger Säurefassmörders.

Oliver Masucci, der zuletzt in Filmen wie Schachnovelle und Enfant Terrible begeisterte, schlüpft in die Rolle des Mörder Raik Doormann, der im Hamburg der 1980er und 1990er Jahre sein Unwesen treibt. Ihm gegenüber steht die junge Mordkommissarin Nela Langenbeck (Angelina Häntsch), die ihm das Handwerk legen will.



Der erste Trailer zu German Crime Story: Gefesselt

German Crime Story: Gefesselt - S01 Trailer (Deutsch) HD

Obwohl German Crime Story auf wahren Begebenheiten beruht, wurden einige Details verändert, u.a. der Name des Säurefassmörders. Während die Serie auf den Namen Raik Doorman zurückgreift, ist in den Geschichtsbüchern von Lutz Reinstrom zu lesen. Auch diverse Orte, Figuren und Ereignisse wurden im Zuge der Serie angepasst.

Neben Masucci und Häntsch gehören Sylvester Groth (Deutschland 89), Wolf Danny Homann (Der Staatsanwalt), Valentina Sauca (Spuren der Rache), Thomas Lawinky (Silent Hunt), Nikola Kastner (Dark Woods), Ulrike Willenbacher (Tatort), Bernhard Conrad (Tatort) und Christian Beermann (Charité) zum Cast. Gedreht wurde in Leipzig, München, Hamburg sowie in Niedersachsen und Schleswig-Holstein.

German Crime Story: Gefesselt startet am 13. Januar 2023 bei Amazon Prime. Bereits letztes Jahr feierte die Serie ihre Premiere beim Filmfest Hamburg.



Werdet ihr euch German Crime Story bei Amazon Prime anschauen?