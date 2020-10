Der beste Halloween? Alle 11 Filme der Horrorfilm-Reihe im Ranking

Das Halloween-Franchise um Michael Myers gehört zu den umfangreichsten Horrorfilmreihen. Aber welche der 11 Halloween-Filme lohnen sich wirklich?

Wenn im kleinen Städtchen Haddonfield die Kürbisse vors Haus gestellt werden, ist nicht nur Halloween, sondern auch der schleichende Killer Michael Myers nah. Mit 11 Filmen in über 40 Jahren gehört die Halloween-Reihe zu den ältesten noch bestehenden Horror-Franchises und wird im kommenden Jahr mit Halloween Kills fortgesetzt.



Wenn ihr euch an Halloween mit Michael Myers gruseln wollt, stellt ich euch jetzt bestimmt die Frage, welche der 11 Filme sich wirklich lohnen. Pünktlich zu Halloween stellt euch unser Video-Redakteur sein Ranking der besten und schlechtesten Halloween-Filme vor.

Der beste Halloween? Hier gibt es unser Video-Ranking zur Slasher-Reihe mit Michael Myers

Von Müll bis Meisterwerk - Wir ranken alle HALLOWEEN Filme | Ranking

Das Halloween-Franchise biete viele Ideen und Ansätze, die jeder Fan anders aufnimmt. Yves konnten die nihilistischen und brutalen Reboots von Rob Zombie überhaupt nicht begeistern und landeten auf den hinteren Plätzen seines Rankings. Ein weiteres Halloween-Ranking mit gegensätzlicher Meinung gibt es hier für euch zum Nachlesen.

Zu viele Timelines: Die Halloween-Filme in der richtigen Reihenfolge

Kaum ein Horror-Franchise hat eine derart verschwurbelte Chronologie und Kontinuität wie Halloween - allein schon 3 Filme tragen den Titel Halloween. Das komplett ausgegliederte Sequel Halloween III ohne Michael Myers mal außen vor gelassen - spalten sich die bald 12 Filme der Reihe in 4 unterschiedliche Kontinuitäts-Zeitlinien.

Damit ihr bei allen Halloween-Filmen den Überblick behalten könnt, haben wir für euch einmal die 4 Timelines in der richtigen Reihenfolge aufgeschlüsselt.

Halloween Timeline 1 - Laurie Strode stirbt nach Teil 2

Halloween Timeline 2 - Laurie Strode überlebt nach Teil 2

Halloween - Die Nacht des Grauens

Halloween II - Das Grauen kehrt zurück

Halloween H20: 20 Jahre später (1998)



Halloween: Resurrection (2002)



Halloween Timeline 3 - Laurie Strode ist nicht Michaels Schwester

Halloween - Die Nacht des Grauens

Halloween (2018)



Halloween Kills (2021)



Halloween Ends (2022)



Halloween Timeline 4 - Die Rob Zombie-Reboots

Podcast für Gruselfans: 4 Horror-Streaming-Tipps zu Halloween

Wer vor Halloween nach passendem Film- und Serienfutter sucht, wird bei uns fündig. In der neuen Podcast-Folge von Streamgestöber empfehlen wir euch 4 Tipps, die alleine oder mit mehreren Personen für Horror-Spaß sorgen.

In unserem Horror-Podcast Screamgestöber stellen Max und Patrick 4 Tipps vor, die ihr bei Amazon Prime, Netflix, Joyn und TV Now streamen könnt. Gruselt euch mit der Vampir-Comedy What We Do in the Shadows, der Slasher-Parodie Scream Queens, dem Home-Invasion-Horror You're Next sowie David Gordon Greens Halloween-Fortsetzung.



