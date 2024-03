"Hat mich absolut zerstört": Die neue The Walking Dead-Folge löst dank cleverem Trick Begeisterungsstürme bei Fans aus

Die neue Serie The Walking Dead: The Ones Who Live erzählt die Geschichte von Rick und Michonnes Wiedersehen weiter und beweist, dass das gefeierte Spin-off von Folge zu Folge nur noch besser wird.

Die neue Serie The Walking Dead: The Ones Who Live begeistert Fans gerade weltweit. Nicht nur bringt sie Rick (Andrew Lincoln) und Michonne (Danai Gurira) in die Welt der Zombie-Apokalypse zurück, das Spin-off präsentiert sich nach 4 Folgen schon jetzt als das bessere TWD-Finale. Die neuste Episode mit dem Titel Unser Handeln (im Original: What we) zementiert den Ruf der genialen Rückkehr endgültig.



The Walking Dead: In Folge 4 von The Ones Who Live haucht Michonne Rick neues Leben ein

Wer im Streaming-Chaos der Welt von The Walking Dead den Überblick verloren hat: The Ones Who Live streamt in Deutschland bei MagentaTV. Nachdem der neuste Ableger der Zombie-Serie uns in Folge 1 Ricks Rückblick seit seinem TWD-Verschwinden erzählte und Folge 2 dasselbe für Michonne tat, führte Episode 3 uns mit einer alten Schurkin endgültig in das CRM (Civic Republic Militär) ein. Während Rick sich seinem Schicksal als Mitglied der gefährlichen Gemeinschaft ergeben hat, will Michonne ihn da aber herausholen. Zur Not auch mit einem Sprung aus dem Helikopter.

AMC Rick in Folge 4 von The Walking Dead: The Ones Who Live

Folge 4 der neuen The Walking Dead-Serie entpuppt sich dabei in einem verlassenen Gebäude als intensives Kammerspiel der zwei Hauptfiguren. Sie ist, was man im Serienbereich als "Bottleneck Episode" bezeichnet, weil sie die Handlung mit nur wenigen Charakteren auf eine entscheidende Problematik verengt. Es funktioniert als cleverer Trick, um uns die Figuren noch näherzubringen. Und was Andrew Lincoln und Danai Gurira im Rahmen dieser 49 Minuten abliefern, wenn sie ihre Beziehung und Ängste ausdiskutieren, sorgt bei den Fans für Entzücken.

So begeistert reagieren The Walking Dead-Fans auf Episode 4

Dass auch die 7. Serie des TWD-Universums noch TV-Geschichte schreiben kann, überrascht und erfreut die Fans:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die neue Walking Dead-Folge ist eine der besten TV-Episoden, die ich je gesehen haben. HEILIGE SCH***. Das ist das Beste, was wir von dieser Serie seit Jahren gesehen haben. Folge 4 ist ein Meisterwerk.

Es ist insbesondere die emotionale schauspielerische Leistung der beiden The Ones Who Live-Stars, die das Publikum mitreißt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wenn Andrew Lincoln und Danai Gurira für ihre Performances in The Ones Who Live keine Emmys gewinnen, wäre das eines der größten Verbrechen aller Zeiten.

Eingebunden in die gesamte Walking Dead-Geschichte hallen die Darbietungen in vielen noch lange nach:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das hat mich absolut ZERSTÖRT. Dass Trauma und Trauer dir [schöne] Erinnerungen stehlen, ist eine der schlimmsten Erfahrungen. Zu sehen, wie Rick diese verheerenden Gefühle porträtiert, hat mich bis ins Mark erschüttert.

Viel Lob gebührt dabei auch Michonne-Darstellerin Danai Gurira, die die vierte Folge von The Ones Who Live nicht nur gespielt, sondern auch geschrieben und produziert hat:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir müssen Danai Gurira Anerkennung dafür zollen, dass sie die bisher beste Episode der Serie geschrieben hat. Und auch für ihr Schauspiel, weil sie verdammt talentiert ist.

Um den Höhenflug zu erreichen, wurden in der neusten The Walking Dead-Episode auch alte Wunden wieder aufgerissen, die Rick an seinen verstorbenen Sohn Carl Grimes (Chandler Riggs) erinnerten:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Michonne hat Rick Carl zurückgegeben, weil er ihn nicht mehr sehen konnte ... Ich springe vom Dach! Es war Carl, der sie zusammengebracht hat. Was für eine Drehbuchautorin du bist, Danai Gurira! Und als Carl [in Rückblenden] auf dem Bildschirm erschien, ist mein Herz gehüpft.

Podcast mit The Ones Who Live: Die 30 besten Serienstarts im März bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die aufregendsten Serien im März, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den 20 Streaming-Highlights der Serien findet ihr im März nicht nur die Rückkehr des Amazon-Hits LOL: Last One Laughing, sondern auch die heiß erwartete Netflix-Serie der Games of Thrones-Macher, deutsche Sci-Fi und vieles mehr.