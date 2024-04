Das gab's in 14 Jahren The Walking Dead noch nicht: Riesige Änderung in der Daryl-Serie kommt

Ein neues The Walking Dead-Gerücht verspricht eine aufregende Zukunft für Daryl Dixon. Seine Spin-off-Serie soll nach Staffel 2 einen ganz neuen Ort erforschen.

The Walking Dead ist zwar längst zu Ende, aber das Zombie-Universum wird mit verschiedensten Spin-offs fortgeführt. Nachdem gerade erst die emotionale Rückkehr von Michonne und Rick abgeschlossen wurde, steht schon Nachschub in den Startlöchern. In wenigen Monaten kehrt die Daryl Dixon-Serie mit ihrer 2. Staffel zurück, in der es auch Fan-Liebling Carol nach Frankreich zieht.

Aber nach Staffel 2 könnte noch längst nicht Schluss sein. Nicht nur soll The Walking Dead: Daryl Dixon mit einer 3. Staffel weitergeführt werden. Auch soll die Spin-off-Serie das bisherige Frankreich-Setting hinter sich lassen und Daryl (Norman Reedus) und Carol (Melissa McBride) in eine weitere fremde Umgebung schicken.

Au revoir, Frankreich: The Walking Dead schickt Daryl und Carol nach Spanien

Neuesten Informationen zufolge sollen bereits im Juni 2024 die Dreharbeiten zu Staffel 3 der Daryl Dixon-Serie beginnen. Allerdings nicht in Frankreich, sondern in Spanien. Das teilte nun TWDU Filming auf X (ehemals Twitter), ein in der Regel recht zuverlässiger Fan-Account, der Setbilder und Infos zu den Dreharbeiten aktueller The Walking Dead-Serien teilt.

AMC Daryl könnte Frankreich bald wieder verlassen

Offiziell bestellt wurde eine 3. Staffel von Daryl Dixon noch nicht. Daher solltet ihr das Gerücht erstmals mit Vorsicht genießen. Nachdem das The Walking Dead-Spin-off bereits mit seinem Frankreich-Setting begeisterte, klingt eine Erweiterung von Daryls Europa-Trip um weitere Länder aber vielversprechend.

Die Iberische Halbinsel bietet nicht nur tolle neue Kulissen für die Zombie-Apokalypse. Auch müsste sich Daryl erneut an eine für ihn fremde Kultur anpassen. Und vielleicht erfahren wir dann, ob spanische Zombies eigentlich Siesta machen.

The Walking Dead und Spanien: Eine Verbindung zu Ricks Bruder?

Das erste Mal in 14 Jahren würde The Walking Dead Spanien als Handlungsort des Serien-Universums erforschen. Die Comic-Vorlage warf hingegen schon einen Blick auf die spanische Zombie-Apokalypse, die direkt mit der Geschichte der Familie Grimes verbunden ist.



Der kurzlebige Spin-off-Comic The Walking Dead: The Alien beleuchtet die Geschichte von Ricks Bruder Jeffrey Grimes, der im postapokalyptischen Barcelona ums Überleben kämpft. Ob wir diesen Charakter auch in Live-Action zu sehen bekommen, ist erstmal fraglich. In der Serienwelt wurde die Existenz eines Bruders nie erwähnt.



Für Daryl Dixon bedeutet der Ortswechsel hingegen, dass die Handlung rund um die Pouvoir des Vivants und die Union de L'Espoir in Staffel 2 bereits abgeschlossen werden könnte. In den neuen Folgen wird zudem Carol mit ihrem besten Freund wiedervereint. Das Duo könnte am Ende also den Weg nach Spanien antreten, um dort eine alternative Möglichkeit für die Rückkehr nach Amerika zu finden.

Was die Arbeiten an Staffel 3 ebenfalls verraten: Auf eine Zusammenführung der Brüder im Geiste – Rick Grimes und Daryl Dixon – werden Fans wohl noch etwas länger warten müssen.



Wann startet The Walking Dead: Daryl Dixon Staffel 2?

Einen konkreten Starttermin für die 2. Staffel der Daryl-Serie gibt es noch nicht. Als Startzeitraum wurde bisher der Sommer 2024 bekannt gegeben. Der Start sollte also zwischen Juni und September 2024 in den USA bei AMC erfolgen. In Deutschland werden die neuen Folgen wieder bei MagentaTV zu sehen sein.