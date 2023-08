Das gibt es so schnell nicht wieder: 10 der besten Filme aller Zeiten in einer limitierten Edel-Box bei Amazon sichern

Die Limited 10-Film-Collection zum 100-jährigen Jubiläum des traditionsreichen Filmstudios Warner Bros. sieht nicht nur hochwertig aus, sondern beinhaltet auch einige der besten Filme aller Zeiten in 4K.

Diese Collector's Edition kann sich wirklich sehen lassen: Zehn Filme mit einer Laufzeit von knapp 24 (!) Stunden und jeder einzelne davon ein absoluter Top-Film. Warner Bros. feiert sein 100-jähriges Bestehen und lässt sich nicht lumpen. Euch erwartet eine Science-Fiction-lastige Box, aber auch Drama- und Gangsterfilme sind vertreten.

Die Warner Bros. 100th Anniversary Modern Blockbusters Limited 10-Film-Collection, der vielleicht längste Blu-ray-Titel der Welt, erscheint am 26. Oktober. Bei limitierten Collector's Editionen lohnt es sich schnell zu sein, sind sie doch meist im Handumdrehen vergriffen.

100 Jahre Warner Bros.: Diese Blu-ray-Box ist vollgepackt mit Blockbustern in 4K

Steven Spielberg, Christopher Nolan, Martin Scorsese, Frank Darabont– Warner Bros. fährt hier wirklich die Crème de la Crème auf. Auf folgende Blockbuster könnt ihr euch freuen:

Ihr seht, dass keiner der Filme mit weniger als 7 von 10 Punkten bewertet wurde. Die meisten stehen sogar bei über 8 Punkten, was in der Internet Movie Database ein sehr hoher Wert ist. Der bestbewertete Film aller Zeiten hat dort 9,3 von 10 Punkten. Könnt ihr erraten, welcher Film das ist? Es ist ein weiterer Film von Frank Darabont, der in dieser Collection allerdings nicht vertreten ist.

Die persönlichen Favoriten des Autors sind...

Interstellar: Der vielleicht beste Sci-Fi-Film aller Zeiten. Kaum ein anderer Film schafft es, ein derart realistisches Bild der Zukunft zu zeichnen, gleichzeitig aber bombastische Bilder zu erschaffen und nebenbei noch eine tiefgründig bewegende Geschichte zu erzählen. Das ist ganz großes Kino auf höchstem Niveau. Nicht zu vergessen, dass Hans Zimmer hier eine seiner intensivsten musikalischen Untermalungen zum Besten gibt und damit der gewaltigen Tragweite der Handlung ein gebührendes Fundament verleiht.

Inception: Vier Oscars und ebenso viele Nominierungen sprechen für sich. Allein schon die Idee einer Geschichte über das Eindringen in die Träume anderer Personen ist genial und die Nolan-typische verschlungene Handlung mit mehreren gleichzeitig ablaufenden Ebenen balanciert so perfekt an der Grenze zur geistigen Überforderung, dass es eine wahre Freude ist. So muss smartes Blockbuster-Kino aussehen.

Mad Max: Fury Road: Im Gegensatz zu Inception passt die Handlung von George Millers Post-Apokalypse-Mega-Kracher auf ein Taschentuch, auch wenn sie durchaus ihre tragenden Momente besitzt. Das tut dem großartigen Kinospaß aber keinen Abbruch. Mad Max: Fury Road ist ein gigantisches visuelles Brett, das mit seinen halsbrecherischen Verfolgungsjagden und dem treibenden Trommel-Soundtrack euer Adrenalin in ungeahnte Höhen schießen lässt.

Das Produktionsdesign gehört zu dem Besten, was ich je gesehen habe (Flammenwerfer-Gitarre!) und das Lead-Duo Tom Hardy und Charlize Theron liefert eine unfassbar fesselnde Performance ab. Mehr Blockbuster geht nicht.

