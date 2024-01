Das größte Film-Event der letzten Jahre lebt weiter: Spannungs-Meisterwerk und geniale Fantasy-Geschichte bald erstmals im Streaming-Abo

2023 stand ganz im Zeichen eines einmaligen Film-Events, das es so noch nie in der Kinogeschichte gegeben hat. Jetzt kommt der Hype von der großen Leinwand auf die heimischen Bildschirme.

Das vergangene Jahr hatte einige Highlights für Filmfans zu bieten. Das größte Event war die unwahrscheinliche Zusammenkunft zweier Blockbuster, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Der teilweise schwarz-weiße Albtraum Oppenheimer startete am selben Tag wie die knallbunte Fantasy-Musical-Komödie Barbie im Kino.

Anfangs herrschte große Skepsis, ob beide Filme an den Kinokassen überleben können. Schlussendlich verwandelte sich Barbenheimer in ein popkulturelles Phänomen und sorgte für die größte Leinwand-Sensation seit Beginn der Pandemie. Nicht einmal etablierte Franchises wie Marvel und Fast & Furious konnten da mithalten.

Barbenheimer erstmals ins Streaming-Abo: Dann erscheinen Barbie und Oppenheimer bei Sky und WOW

Barbie und Oppenheimer erscheinen nun erstmals im Streaming-Abo. Sky hat sich die beiden Titel geschnappt und zeigt sie ab Februar bzw. März bei seinem Streaming-Dienst WOW für alle Abonnent:innen.

Barbie startet am 14. Februar 2024 bei WOW

bei WOW Oppenheimer startet am 20. März 2024 bei WOW

Ab dem 20. März 2024 könnt ihr Barbenheimer auch im Heimkino via WOW nachstellen und euch beide Filme direkt hintereinander anschauen. Empfehlung: Nehmt zuerst den wuchtigen Oppenheimer, der euch drei Stunden auf die Folter spannt, und lasst den Abend mit dem farbenfrohen (und nicht weniger emotionalen) Barbie ausklingen.

Darüber hinaus werden die Filme bei Sky Cinema gezeigt. Der Mega-Blockbuster Barbie feiert am 16. Februar 2024 um 20:15 Uhr seine lineare TV-Premiere. Oppenheimer folgt am 29. März 2024. Wenn ihr Barbie und Oppie jetzt schon schauen wollt, könnt ihr die Filme u.a. bei Amazon und anderen gängigen SVOD-Anbietern streamen.

