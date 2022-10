Das größte Serien-Rätsel seit Dark: Trailer zu eurer nächsten Netflix-Obsession 1899

1899 ist die neue Netflix-Serie vom Team des weltweit gefeierten Zeitreise-Hits Dark. Und der Trailer verspricht ein weiteres Fest für Fans von düsteren Mystery-Rätseln.

Kaum eine Netflix-Serie wird derzeit so mit Spannung erwartet wie 1899. Immerhin handelt es sich um das neue Projekt von Baran bo Odar und Jantje Friese, die mit dem komplexen Zeitschleifen-Enigma Dark eine der besten Serien des Streaming-Riesen hervorbrachten. In wenigen Wochen erwartet uns eine neue düstere Reise voller schlafraubender Rätsel.

Nachdem uns gerade erst das neue Poster in den Rätsel-Abgrund stieß, hat Netflix nun den ersten langen Trailer zu 1899 veröffentlicht. Die Suche nach Hinweisen, was die omnipräsenten Dreiecke bedeuten und worum es in der neuen Mystery-Serie wirklich geht, kann jetzt beginnen.

Schaut den neuesten Trailer für 1899 hier an:

1899 - S01 Trailer (Deutsch) HD

Darum geht's in der neuen Mystery-Serie des Dark Teams

Im Jahr 1899, als zahlreiche europäische Menschen ihren Kontinent für ein besseres Leben verlassen, schippert das Passagierschiff Kerberos voll mit Migranten von London aus in Richtung New York. Die Reisenden unterschiedlicher Herkunft geraten aber schon kurz nach der Abfahrt in ein düsteres Mysterium hinein.

Mitten auf dem Atlantik begegnen sie dem scheinbar verlassenen Schwesterschiff namens Prometheus, das seit Monaten als vermisst gilt. Was ist wirklich auf dem verschollenen Schiff passiert? Und wie sind all die Menschen an Bord der Kerberos miteinander verbunden, die alle verzweifelt versuchen, ihre dunkelsten Geheimnisse zu bewahren?

Wenn die 1899-Schöpfer mit Dark eines bewiesen haben, dann dass vermutlich noch viel mehr rätselhaftes in der Serie steckt als es zuerst den Anschein hat und wir das Komplexeste und Unmöglichste erwarten sollten.



Wann kommt 1899 zu Netflix?

1899 kommt am 17. November 2022 zum Streaming-Dienst. Die erste Staffel besteht aus insgesamt acht Folgen. Antworten auf alle Rätsel werden diese aber vermutlich nicht liefern. Denn der Masterplan für die neue Mystery-Serie sieht drei Staffeln vor – wie schon zuvor bei Dark.

Das Besondere an der Netflix-Serie: die Hauptfiguren sprechen alle in ihren unterschiedlichsten Landessprachen – zum Beispiel deutsch, englisch, französisch, spanisch und dänisch. Neben der Originalfassung mit Untertiteln wird es aber auch eine synchronisierte Version auf Deutsch geben.

