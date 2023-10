Das größte The Walking Dead-Spin-off leitet sein Ende nach 108 Folgen ein und bringt totgeglaubte Figur zurück

Wenn erfolgreiche Serien Ableger hervorbringen, sind diese selten so langlebig wie ihre Vorlagen. Fear the Walking Dead kommt aber nah dran. Nun startete mit Folge 7 das Finale der 8. Staffel – samt eines wiederbelebten Gegners.

Vor einem Jahr ist die Zombie-Serie The Walking Dead nach 11 Staffeln und 177 Folgen zu Ende gegangen. Jetzt leitet das Spin-off Fear the Walking Dead in den USA ebenfalls sein Ende ein und wird es auf 8 Staffeln mit 108 Folgen bringen. Und für das große Finale bringt die Serien-Auskopplung einen der beliebtesten Bösewichte zurück, der eigentlich in Staffel 3 gestorben war.

Fear the Walking Dead startet ins Finale: Die letzten 6 Folgen der 8. Staffel bringen getöteten Bösewicht zurück

6 Episoden umfasst der 2. Teil der 8. Staffel Fear the Walking Dead und dann ist auch für das Spin-off Schluss. Nachdem Teil 1 der 8. Staffel mit der zurückgekehrten Madison Clark (Kim Dickens) den Kampf gegen die Kinder-sammelnde Organisation PADRE anzettelte und seine Stars an die Schmerzgrenze brachte, will Folge 7 zum großen Finale noch einmal auftrumpfen. (Achtung, es folgen Spoiler zu Staffel 8, Folge 7 von The Walking Dead.)

Die Midseason-Premiere trägt den Titel "Anton" und zeigt uns Victor Strand (Colman Domingo), der unter neuem Namen die Liebe mit einem neuen Partner samt Sohnes in einer deutschen (!) Gemeinschaft in den USA gefunden hat. Die Ankunft von Madison droht ihm diese zweite Chance auf ein besseres Leben zu vermiesen. Noch dramatischer wird es allerdings, als jemand auftaucht, den keiner von beiden erwartet hat: Troy Otto (Daniel Sharman) ist zurück und will Rache.

Das letzte Mal zeigte Fear the Walking Dead Troy Otto vor 6 Jahren in der 3. Staffel, die als eine der besten des Spin-offs gilt. Damals kamen Madison und Co. in der mexikanischen Broke Jaw Ranch der Familie Otto unter und Sohn Troy entwickelte sich zum Haupt-Antagonisten von Madison, Nick, Alicia und Co.

Am Ende von Staffel 3 brach nicht nur ein Staudamm: In der 16. Folge streckte Madison auch Troy mit zwei Hammerschlägen gegen die Schläfe nieder. Anders als bisher angekommen verstarb Troy daran aber nicht, sondern trug nur eine Verfärbung und Blindheit seines linken Auges davon. Nun bringt die 7. Folge der 8. Staffel ihn als Rächer zurück, der behauptet, Madisons Tochter Alicia getötet zu haben. Die übrigen 5 Folgen werden klären müssen, was es damit auf sich hat.

Wann startet die 7. Folge der 8. Staffel Fear the Walking Dead in Deutschland?

In den USA zeigt der Sender AMC die 6 neuen Folgen von Fear the Walking Dead wöchentlich ab dem 22. Oktober 2023 immer sonntags. Bisher folgten die Episoden hierzulande immer einen Tag später. Deshalb wird der Start von Teil 2 in Deutschland am heutigen 23. Oktober 2023 im Laufe des Tags bei Amazon Prime * erwartet, ist aber nicht völlig sicher.

Auch nach dem Ende von Fear the Walking Dead ist mit dem TWD-Universum aber noch nicht Schluss: Diverse The Walking Dead-Spin-offs stehen bereits in den Startlöchern. So ist zum Beispiel gerade The Walking Dead: Dead City vollständig bei MagentaTV gestartet und am 8. Dezember 2023 trifft dort auch The Walking Dead: Daryl Dixon zur deutschen Ausstrahlung ein.



An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

