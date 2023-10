Das hat es in 13 Jahren The Walking Dead noch nicht gegeben: Rückkehr legendärer Figur stellt überraschenden Rekord auf

Die neue The Walking Dead-Serie Daryl Dixon bringt im Finale ein bekanntes Gesicht zurück und stellt damit einen Rekord für das seit 13 Jahren bestehende Zombie-Franchise auf.

Auf den Streaming-Start des Zombie-Spin-off The Walking Dead: Daryl Dixon müssen sich deutsche Fans noch einige Wochen gedulden. In den USA ging die erste Staffel beim Sender AMC hingegen bereits zu Ende und wartete im Finale mit der überraschenden Rückkehr eines The Walking Dead-Urgesteins auf, das Geschichte schreibt.

Achtung, es folgen Spoiler zur Daryl Dixon-Serie:



The Walking Dead-Rekord: Carol ist die erste Figur mit drei Serien-Auftritten

Während sich Daryl Dixon (Norman Reedus) in seinem eigenen Spin-off zuerst als einziger bekannter Charakter in Frankreich durchschlagen muss, ist er seit dem Staffelfinale nicht mehr allein sein. Nach einem stimmlichen Cameo in Folge 5 ist am Ende der letzten Folge auch Carol (Melissa McBride) persönlich zu sehen.

Ein Wiedersehen beider Charaktere wird erst in Staffel 2 stattfinden. Mit ihrer Rückkehr schreibt Carol aber schon jetzt The Walking Dead-Geschichte.

Schaut hier den Trailer zu Daryl Dixon Staffel 2 mit Carol als neuer Hauptfigur:

The Walking Dead: Daryl Dixon - S02 Teaser Trailer The Book of Carol (English) HD

Nach 13 Jahren, sechs Serien und über 300 Folgen ist sie ab jetzt die erste Figur, die Auftritte in drei Serien des The Walking Dead-Franchise absolvieren konnte.

Von der dritten Folge der ersten Staffel bis zum Serienfinale war Carol ein fester Bestandteil von The Walking Dead. Abseits ihrer Hauptrolle in der Mutterserie gastierte sie im Auftakt der vierten Staffel des Spin-offs Fear the Walking Dead. Daryl Dixon ist jetzt die dritte The Walking Dead-Serie, in der Carol zu sehen ist.

In 13 Jahren schaffte es noch kein weiterer Charakter, sich in drei Serien des The Walking Dead Universe hineinzuschmuggeln. Insgesamt 15 Figuren waren hingegen schon in zwei Serien zu sehen. Hier gibt's eine Übersicht:

Rick Grimes – The Walking Dead, Fear the Walking Dead

– The Walking Dead, Fear the Walking Dead Morgan Jones – TWD, Fear

– TWD, Fear Daryl Dixon – TWD, The Walking Dead: Daryl Dixon

– TWD, The Walking Dead: Daryl Dixon Negan – TWD, The Walking Dead: Dead City

– TWD, The Walking Dead: Dead City Maggie – TWD, Dead City

– TWD, Dead City Dwight und Sherry – TWD, Fear



– TWD, Fear Simon – TWD, Dead City



– TWD, Dead City Hershel Rhee – TWD, Dead City

– TWD, Dead City Alpha und Lydia – TWD, Tales of the Walking Dead

– TWD, Tales of the Walking Dead Jadis – TWD, The Walking Dead: World Beyond

– TWD, The Walking Dead: World Beyond Duane und Jenny Jones – TWD, Fear

– TWD, Fear Jesus – TWD, Fear

– TWD, Fear Dr. Jenner – TWD, World Beyond

Carol wird nicht lange die einzige The Walking Dead-Figur bleiben, die in insgesamt drei Serien zu sehen war. Im Februar 2024 geht mit The Walking Dead: The Ones Who Live ein neues Spin-off an den Start, das sowohl Rick Grimes (Andrew Lincoln) als auch Jadis (Pollyanna McIntosh) für einen dritten Serien-Auftritt zurückbringt.

Wann startet The Walking Dead: Daryl Dixon mit Carols Rückkehr in Deutschland?

Alle sechs Folgen der ersten Staffel von The Walking Dead: Daryl Dixon stehen ab dem 8. Dezember 2023 bei Magenta TV zum Streamen bereit. Eine zweite Staffel – mit dem Zusatztitel The Book of Carol – befindet sich bereits in Produktion und wird 2024 an den Start gehen.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.