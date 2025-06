Das ist der bisher beste Film des 21. Jahrhunderts – laut über 500 Hollywood-Stimmen

Die New York Times hat in Zusammenarbeit mit über 500 Profis eine Liste der 100 besten Filme des aktuellen Jahrhunderts zusammengestellt. Das ist der Gewinner.

Über 500 Menschen, die sich bestens in ihrem Metier auskennen, haben für die New York Times die 100 besten Filme des aktuellen Jahrhunderts gekürt. Jetzt steht auch der Gewinner fest und welche Streifen es in die Top 10 geschafft haben. Die Liste kann sich durchaus sehen lassen.

Das sind die Top 10 der besten Filme des 21. Jahrhunderts

Wer hat da abgestimmt? Beteiligt waren laut der New York Times "mehr als 500 einflussreiche Regisseure, Schauspieler:innen und andere angesehene Namen in Hollywood und aus aller Welt". Sie alle haben ihre Stimmen für die besten Filme abgegeben, die nach dem 1. Januar 2000 erschienen sind.



Ohne lange um den heißen Brei herumzureden, widmen wir uns direkt dem besten Film des aktuellen Jahrhunderts. Dabei handelt es sich laut NYT um Parasite, das ist der Gewinner-Film.

Joon-ho Bongs Mischung aus Tragikomödie, Drama und Gesellschafts-Satire ist 2019 erschienen und 2020 mit dem Oscar ausgezeichnet worden. Sie dreht sich um das Aufeinanderprallen zweier Welten, die nicht unterschiedlicher sein könnten. Auf der einen Seite stehen die Reichen und ihr Leben in Saus und Braus, auf der anderen eine arbeitslose Familie am Limit.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zu Parasite ansehen:

Parasite - Trailer 2 (Deutsch) HD

Was macht den Film so gut? Parasite hat die Goldene Palme in Cannes und vier Oscars gewonnen, weil er zunächst einmal einfach richtig unterhaltsam und sogar sehr witzig ist. Mit zunehmender Laufzeit bleibt einem das Lachen aber immer wieder so richtig fies im Hals stecken und das Ganze wandelt sich zu einem harten, extrem spannenden Thriller, der sogar Horror-Elemente beinhaltet.

Das Beste an Parasite ist aber natürlich die bitterböse, bissige Gesellschaftskritik, die den ganzen Film durchzieht. Er landet also nicht von ungefähr auf diesem Platz im Ranking der New York Times und hat auch bei uns einen Platz in der Liste mit den 100 besten Filmen der letzten Dekade ergattert.

So sieht die restliche Top 10 der New York Times-Liste aus:

Ihr seht also, dass sich natürlich auch hinter Parasite noch diverse Hochkaräter verstecken, die es wirklich in sich haben.Es wirkt schon ziemlich beeindruckend, wie viele überragende Filme in nur 25 Jahren erschienen sind. Wir hoffen natürlich, dass es so oder noch besser weitergeht.