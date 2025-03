"Das kann nicht wahr sein": Gwyneth Paltrow weigert sich zu glauben, dass sie wirklich in so vielen Marvel-Filmen mitgespielt hat

Pepper Potts-Darstellerin Gwyneth Paltrow war in vielen Marvel-Filmen zu sehen. Sie selbst hat dabei offenbar den Überblick verloren. Und es ist nicht das erste Mal.

Manche Schauspielenden machen ihre Marvel-Rolle zu ihrer ganzen Persönlichkeit. Kein Wunder, immerhin ist ein MCU-Auftritt in der Regel eine immens zeitraubende Angelegenheit. Gwyneth Paltrow gehört allerdings nicht zu dieser Gruppe: Bekanntermaßen vergaß sie einmal, dass sie in Spider-Man: Homecoming mitgespielt hatte. Und die Anzahl ihrer Marvel-Filme war ihr offenbar auch nicht bekannt.

Marvel-Star Gwyneth Paltrow zweifelt an ihrer Marvel-Größe

Ob Paltrow sich jemals hätte vorstellen können, dass sie in sieben MCU-Filmen mitspielen werde, so lautet die Frage aus einem kürzlich veröffentlichten Vanity Fair-Interview. Der Star entgegnet nur: "Das kann nicht wahr sein. Ich habe doch nicht in sieben Filmen mitgespielt. Stimmt das?"

Um es kurz zu machen: Es stimmt. Paltrow war zwischen 2008 und 2017 tatsächlich in sieben Marvel-Filmen zu sehen:

Die halten sich für die CIA, als ginge es um Staatsgeheimnisse. Deswegen wusste ich nicht, dass ich in Spider-Man mitgespielt habe. Sie haben es nie gesagt. Da gab es keine Schilder, auf denen Spider-Man stand. Es stand nicht mal auf dem Drehbuch. Es ist alles ein Geheimnis.

Manche MCU-Fans werden es für völlig unverständlich halten, dass Paltrow über das Ausmaß ihrer MCU-Rolle offenbar nicht Bescheid weiß. Wie sie im Gespräch suggeriert, habe sie die Geheimhaltung der Produktionen verwirrt:

Als sie gefragt wird, ob sie in Captain America 4: Brave New World zu sehen sei, antwortet sie mit der sympathischen Unbefangenheit, die Marvel-Fans mittlerweile von ihr erwarten können: "Was ist das?"

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

