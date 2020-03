Das MCU von Sony: Neuer Marvel-Film in Planung - Um welche Figur geht es?

Einer der Spider-Man-Macher soll sich um einen weiteren Marvel-Film kümmern. Damit kommt Bewegung in das kleine Marvel-Universum von Sony.

Sony bringt derzeit viele Projekte auf den Weg, alle paar Wochen ploppen Gerüchte zu Film-Plänen mit eher unbekannten Figuren auf. Handfeste Informationen gab es kaum. Nun aber gelangte das recht verlässliche Branchenblatt The Wrap an konkrete Informationen zu einem Marvel-Film aus dem Sony-Verse. Demnach soll Roberto Orci einen noch unbetitelten Marvel-Film für Sony schreiben.



Um welchen Marvel-Film handelt es sich dabei?

Orci kennt sich am besten aus in der Spider-Man-Welt, er schrieb zuletzt an Spider-Man: Far From Home mit. Naheliegend wäre daher, dass Orci mit dem Mysterio-Film beauftragt wurde, der im Februar wieder ins Gespräch kam.



Die The Sinister Six, das ewige Marvel-Projekt, sind ebenfalls eng mit der Spider-Man-Welt verknüpft. Ob Drew Goddard den Film jemals umsetzen wird, ist aber mehr als fraglich. Orci könnte die Pläne neu beleben. Womöglich ist er auch Teil eines der folgenden Projekte, für die noch kein Startdatum existiert, die aber in den noch freien Slot am 8. Oktober 2021 rutschen könnten.

© Sony Venom

Diese Marvel-Filme von Sony befinden sich aktuell in der Entwicklung:



Spider-Woman

Mysterio

Gerüchte um Marvel-Filme von Sony

Das sind die kommenden Marvel-Filme von Sony mit Kinostart:

Morbius - Kinostart: 30. Juli 2020

Venom 2 - Kinostart: 2. Oktober 2020

Spider-Man 3 - Kinostart: 15. Juli 2021

Unbekannter Marvel-Film: 8. Oktober 2021



Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 - Kinostart: 8. April 2022

Zwei Marvel-Universum: Venom und Spider-Man machen es möglich

Bis vor gar nicht allzu langer Zeit waren die Rechte an den Figuren der Marvel-Comics noch an drei Parteien verteilt: Disney besitzt das MCU mit Thor, Sony Spider-Man und eine Handvoll weiterer Charaktere und 20th Century Fox die X-Men mit Deadpool.

Nach dem Kauf von 20th Century Fox durch Disney sind jetzt 2 Marvel-Universum übrig, die nebeneinanderher existieren: Das MCU und Sonys Venom-Verse, das kleine MCU, das so klein gar nicht mehr ist. Im Schatten des großen Bruders wächst es still und heimlich und füllt dabei das Superhelden-Vakuum, das die derzeit brachliegenden X-Men hinterlassen haben.

Möglich macht das überhaupt nur der Überraschungserfolg von Venom im Herbst 2018. Seitdem kann Sony auf zwei starke Säulen bauen und ist nicht mehr so abhängig von Spider-Man. Die angebliche Verpflichtung von Robert Orci bringt nun weiter Bewegung in die ambitionierten Pläne.

