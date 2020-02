Im kleinen MCU mit Venom: Spider-Man-Bösewicht erhält angeblich eigenen Film

Ein neues Marvel-Gerücht macht die Runde. So soll Sony einen Film um Spider-Man: Far From Home-Bösewicht Mysterio planen. Was ist dran und was passiert da eigentlich gerade?

Sony ist entschlossen, seinen Außenseiterhelden endlich eine große Bühne zu bereiten, dem Erfolg von Venom sei Dank. Um immer mehr weitgehend unbekannte Comic-Figuren enstehen gerade Gerüchteblasen, von denen natürlich manche, sicher aber nicht alle, platzen werden.

Ein eigener Film für Mysterio aus Spider-Man: Far From Home?

Aus dem Marvel-Dickicht stößt nun eine weitere spannende Meldung heraus. The Illuminerdi, die auch schon das Spider-Woman-Gerücht in die Welt gesetzt hatten, wollen von Plänen um den Spider-Man: Far From Home-Bösewicht Mysterio gehört haben. Gespielt wurde er von Jake Gyllenhaal und so ganz aus der Luft gegriffen wirkt das alles nicht.

RUMOR: @SonyPictures may reportedly be in early development of a solo movie focused on #JakeGyllenhaal's Mysterio! https://t.co/pOGFaJdfnf pic.twitter.com/PK71oCD6fk — MCU Direct (@MCU_Direct) February 19, 2020

Denn bevor Mysterio als Gegenspieler von Tom Hollands Spider-Man in Stellung gebracht wurde, sollte der listige Schurke bereits ein Film gebaut werden. Von Gyllenhaal war damals noch gar nicht die Rede. Sony frischt diese Pläne nun wieder auf, denn rund um Venom und Peter Parker entsteht gerade etwas Spannendes.



Mysterio als Bestandteil des kleinen Sony-MCU

Die Spider-Man-Filme Homecoming und Far From Home sind zwar offiziell mit dem MCU von Disney verbunden. Die Rechte an der von Tom Holland gespielten Figur gehören jedoch Sony und das plant offenbar um die Säulen Spider-Man und Venom ein eigenes kleines MCU, in dem unbekanntere Helden und Schurken sich bekämpfen - unabhängig von Thor und den Guardians bei Disney.

Der nächste Film aus dem Venom-Spider-Verse, der im Kino landet, ist Morbius mit Jared Leto als lebendem Vampir am 30. Juli 2020. Dass Sony es mit seinem Universum Ernst meint, zeigte schon der Trailer, der Morbius mit Spider-Man: Homecoming verknüpfte: Plötzlich war der Michael Keatons Vulture im Bild. Bis zu einem Auftritt von Venom in einem Spider-Man-Film oder umgekehrt ist es wohl nur noch eine Frage der Zeit.

Sonys Marvel-Universum: Welche Filme kommen noch?

Das sind die kommenden Marvel-Filme von Sony mit Kinostart:

Morbius - Kinostart: 30. Juli 2020

Venom 2 - Kinostart: 2. Oktober 2020

Spider-Man 3 - Kinostart: 15. Juli 2021

Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 - Kinostart: 8. April 2022



Folgende Marvel-Filme von Sony befinden sich aktuell in der Entwicklung:

Spider-Woman

Mysterio

Worum könnte es in einem Mysterio-Film gehen?

Gerüchte um Marvel-Filme von Sony

Wie nun Mysterio in die Planspiele hineinpasst, ist noch unklar. Der Schurke, der mit bürgerlichem Namen Quentin Beck heißt, starb vermeintlich am Ende von Far From Home. In dem Gewirr von Illusionen hätte er seinen Tod aber auch leicht vortäuschen können oder ihm irgendwie entkommen sein. Noch ist ein Termin im Marvel-Sony-Plan frei.

Darüberhinaus passt Mysterio in das Konzept von Sony, fragile Anti-Helden mit Selbtwertproblemen mit bekannten Charakterdarstellern zu besetzen und sie einfach mal machen zu lassen: Nach Tom Hardy als Venom, Jared Leto als Morbius jetzt also Jake Gyllenhaal als Mysterio. Da könnte was dran sein.

Hättet ihr Lust auf einen Mysterio-Film?