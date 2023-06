Das nächste Netflix-Millionengrab? Neue Action mit Matthias Schweighöfer sieht nach purer Geldverbrennung aus

Matthias Schweighöfer und DC-Star Gal Gadot sind mit Heart of Stone auf James Bond-Kurs. Der erste Trailer zum Netflix-Blockbuster erinnert an kürzliche Streaming-Flops.

Die James Bond-Nachfolge bleibt weiterhin ungeklärt, und im Fahrwasser von James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben versuchen sich jede Menge Stars in der 007-Rolle. So wirkt es zumindest im ersten Trailer zum Netflix-Blockbuster Heart of Stone, in dem Matthias Schweighöfer (Keinohrhasen) und Gal Gadot (Wonder Woman) die Welt retten müssen.

Schaut euch hier den ersten Trailer zu Heart of Stone an:

Heart of Stone - Trailer (Deutsch) HD

Schickt Netflix Matthias Schweighöfer und Gal Gadot in einen Millionen-Flop?

In Heart of Stone sind Rachel Stone (Gadot), Parker (Jamie Dornan) und Schweighöfers bisher unbenannte Figur Teil der Elite-Geheimorganisation Charter, die die Welt rettet, wenn Regierungen versagen. Ihre Macht liegt im sogenannten Heart, einer Apparatur, die immenses zerstörerisches Potenzial besitzt. Doch dann wird sie von der listigen Keya Dhawan (Alia Bhatt) stibitzt und die Welt droht ins Chaos zu stürzen.

Heart of Stone ist ein Großprojekt nach dem Muster von Red Notice und The Gray Man: Ein laut Comicbook sehr kostspieliges Action-Spektakel mit großen Namen vor der Kamera, das in erster Linie dazu dienen soll, ein Franchise zu etablieren.

Allerdings gibt es bei solchen Projekten auch eine Kehrseite. Red Notice und The Gray Man konnten sich, gemessen an ihren Monster-Budgets, nur kurze Zeit in den Netflix-Top Ten halten. Darüber hinaus bleiben die Filme für viele Netflix-Fans kaum im Gedächtnis und wirken trotz der horrenden Kosten austauschbar.

Wann kommt Heart of Stone zu Netflix?

Heart of Stone erscheint am 11. August 2023 auf Netflix. Ob es sich dabei um einen Mega-Hit oder ein Millionengrab handelt, wird sich zeigen. Er ist ein wichtiger Schritt auf Matthias Schweighöfers Weg zur Netflix-Übernahme.

Podcast: Lohnt sich Netflix oder ist es Geldverschwendung?

Beliebte Serien werden abgesetzt, das Passwort-Teilen wird unterbunden und Preise erhöht: In dieser Podcast-Folge stellen wir uns deshalb eine Frage: Lohnt sich das Netflix-Abo noch?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir stellen die Argumente pro und kontra Netflix vor, erklären die aktuelle Preisstruktur und die Maßnahmen gegen das Teilen von Accounts. Außerdem schauen wir uns die attraktiven Inhalte an, die der Streaming-Dienst noch bietet, und gelangen so zur Antwort: Abbestellen oder nicht?

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.