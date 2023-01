Nach gigantischer Zombie-Action: Der nächste Schritt von Matthias Schweighöfers Netflix-Übernahme ist getan

Matthias Schweighöfer sichert sich eine Netflix-Rolle nach der anderen. Jetzt steht fest, dass er auch in der neuen Körpertausch-Komödie eines größeren Regisseurs mitspielen wird.

Langsam ist es fraglich, ob Matthias Schweighöfer überhaupt nochmal in einer Produktion außerhalb von Netflix mitspielt. Zurzeit schnappt sich der Star bei dem Streaming-Dienst eine Rolle nach der anderen. Dieses Jahr wird er zum Beispiel noch in dem Action-Kracher Heart of Stone mit Gal Gadot zu sehen sein. Jetzt steht wieder eine neue Netflix-Rolle von Schweighöfer fest.

Matthias Schweighöfer spielt in Netflix-Komödie von Star-Regisseur mit

Wie Variety berichtet, ist Schweighöfer Teil der größeren Besetzung von Family Leave. Die neue Netflix-Komödie wird von 3 Engel für Charlie- und The Babysitter-Regisseur McG gedreht und handelt von einer Familie, in der die Mitglieder über Nacht untereinander die Körper tauschen. Die Hauptrollen spielen Jennifer Garner und Ed Helms.

Neben Garner, Helms und Schweighöfer gehören unter anderem noch Rita Moreno, Bashir Salahuddin, Paul Scheer und Xosha Roquemore zur Besetzung der kommenden Netflix-Komödie.

Für Matthias Schweighöfer geht die Netflix-Karriere weiter steil voran. Erst wurde er für Zack Snyders Army of the Dead in der kultigen Rolle Ludwig Dieter gecastet, dann bekam sein flippiger Safeknacker mit Army of Thieves (unter der Regie von Schweighöfer selbst) einen eigenen Film.

Nach seinem Auftritt in Die Schwimmerinnen und der kommenden Rolle in Heart of Stone rundet seine aktuellste Besetzung in der Netflix-Komödie von McG die immer stärker wachsende Rollenliste des Stars bei dem Streaming-Dienst ab.

