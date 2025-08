Das sollte Robert Downey Jr.s nächste große Rolle werden, doch jetzt ist ein ganz anderer Star in dem Crime-Thriller Play Dirty zu sehen

Amazon Prime bereitet den Streaming-Start des neuen Crime-Thrillers Play Dirty vor. Ursprünglich sollte Marvel-Star Robert Downey Jr. die Hauptrolle spielen. Jetzt kommt alles ganz anders.

Vor drei Jahren machte erstmals ein neuer Film über die Romanfigur Parker die Runde in Hollywood und sorgte für einiges an Aufsehen. Niemand Geringeres als Shane Black, der kreative Kopf hinter Lethal Weapon, The Nice Guys und Kiss Kiss Bang Bang, sollte die Neuverfilmung mit Robert Downey Jr. als Star ins Kino bringen.

Nun steht die Veröffentlichung des Films vor der Tür. Doch von Downey Jr. fehlt jegliche Spur. Während Shane Black der Produktion aus dem Hause Amazon MGM treu geblieben ist, hat der als Iron Man aus dem Marvel-Universum bekannte Darsteller den Crime-Thriller verlassen. An seine Stelle tritt der Action-erprobte Mark Wahlberg.

Erstes Bild zu Play Dirty bei Amazon Prime: Mark Wahlberg ersetzt Robert Downey Jr. als Parker

Play Dirty basiert auf dem 1962 erschienen Roman The Hunter von Donald E. Westlake, der sich um die Figur Parker dreht. Parker ist ein professioneller Dieb, der in Buchform 24 Heist-Abenteuer erlebt hat. Auch im Kino war er schon mehrmals zugegeben, u.a. gespielt von Schauspielgrößen wie Lee Marvin und Robert Duvall.

Collider bringt uns das erste Bild von Mark Wahlberg in der Rolle:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

An der Seite von Wahlberg ist Lakeith Stanfield als Gronfield zu sehen, der ebenfalls aus Westlakes Romanen stammt und n der Regel mit Parker zusammenarbeitet. Weitere Cast-Mitglieder sind Rosa Salazar (Alita: Battle Angel), Dermot Mulroney (Die Hochzeit meines besten Freundes), Keegan-Michael Key (Keanu), Nat Wolff (Margos Spuren), Chukwudi Iwuji (Guardians of the Galaxy Vol. 3) und Thomas Jane (The Punisher).

Auch interessant:

Black übernimmt nicht nur die Inszenierung, sondern hat auch einen Credit als Co-Autor. Gemeinsam mit Charles Mondry und Anthony Bagarozzi hat er Westlakes Vorlage adaptiert. Mondry und Bagarozzi haben bereits im Zuge von Amazons Road House-Neuauflage zusammengearbeitet, die demnächst mit Teil 2 fortgesetzt werden soll. Bagarozzi schrieb zudem mit Shane Black das Drehbuch zu The Nice Guys.

Alle bisherigen Parker-Filme:

Crime-Thriller: Wann startet Play Dirty bei Amazon Prime?

In Deutschland hat Play Dirty bislang keinen offiziellen Streaming-Start. Wie Collider in seiner Vorschau schreibt, erscheint der Film am 1. Oktober 2025 in den USA bei Amazon Prime. Es ist davon auszugehen, dass die hiesige Veröffentlichung zeitnah, wenn nicht sogar am selben Tag bei Amazon Prime stattfindet.