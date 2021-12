Das Streamingfest von Disney+ zu Weihnachten: Neuer Animationsfilm Encanto, alle Hawkeye-Episoden & noch viel, viel mehr [Anzeige]

Disney+ bietet ein großes Weihnachtsfilm-Programm. Bei dem Streaming-Service könnt ihr euch euer eigenes Streamingfest zusammenstellen – mit der MCU-Serie Hawkeye und vielem mehr.

Weihnachten steht vor der Tür. Es beginnt die wahrscheinlich beste Zeit des Jahres, um es sich mit Filmen und Serien mal so richtig auf dem Sofa gemütlich zu machen. Auf Disney+ erwartet euch ein Feiertags-Programm der Extraklasse. Wir stellen euch die schier unendliche Auswahl für euer ganz eigenes Streamingfest vor.

Neue Premieren an Weihnachten bei Disney+: Hawkeye und Encanto

Pünktlich zur Adventszeit und während der Feiertage erscheinen auf der Plattform viele exklusive Premieren. Wenn ihr mit Keksen im Mund und mit Heißgetränken in der Hand die Disney+-Welten nach neuen Filmen, Serien und spannenden Dokumentationen durchsucht, werdet ihr sicher fündig.

Weihnachtliches Disney+-Highlight 1: Hawkeye

Hawkeye - S01 Trailer (Deutsch) HD

Die letzte MCU-Serie des Jahres (unter anderem Loki und WandaVision sind schon verfügbar) spielt im weihnachtlich verschneiten New York. Es geht um den Bogenschützen und Avenger Clint Barton aka Hawkeye (Jeremy Renner). In der Metropole trifft er auf die hochbegabte neue Heldin Kate Bishop (Hailee Steinfeld). Gemeinsam bekämpfen sie eine geheimnisvolle Verschwörung.

Ab dem 22. Dezember sind sämtliche Episoden von Hawkeye auf Disney+ verfügbar und damit genug Superhelden-Stoff für eine ausgedehnte Binge-Runde im Familienkreis.

Weihnachtliches Disney+-Highlight 2: Encanto

Encanto - Trailer (Deutsch) HD

Um Heldinnen und Helden geht es in Encanto auch. Allerdings behandelt der Disney-Animationsfilm das Thema Superkräfte etwas anders. In Encanto geht es um die Madrigals, eine außergewöhnliche Familie, die versteckt in den Bergen Kolumbiens lebt. Jedes Familienmitglied verfügt über eine besondere Gabe. Das einzige Mitglied der magischen Familie, das scheinbar ohne Kräfte geboren wurde, ist Mirabel. Doch nach dem schwerwiegenden Ereignis muss Mirabel beweisen, dass auch ohne magische Kräfte jeder über sich hinauswachsen kann.

Encanto ist pünktlich zu Weihnachten ab dem 24. Dezember exklusiv auf Disney+ verfügbar.

Weihnachtliches Disney+-Highlight 3: Nicht schon wieder allein zu Haus

Nicht schon wieder allein zu Haus - Trailer (Deutsch) HD

Kevin - Allein zu Haus ist einer der beliebtesten Weihnachtsklassiker überhaupt. Nicht schon wieder allein zu Haus ist die Neuauflage des Kultfilms. Er macht vieles anders, aber die Grundgeschichte dürfte euch bekannt vorkommen: Jojo Rabbit-Star Archie Yates schlüpft in die Rolle eines cleveren Jungen, der von seinen Eltern an Weihnachten vergessen wird und sein Zuhause gegen ein Verbrecherpaar verteidigen muss. Wer genau hinschaut, wird einige Hinweise auf den Klassiker mit Macaulay Culkin entdecken.

Das Disney+ Original Nicht schon wieder allein zu Haus ist bereits auf dem Streaming-Service abrufbar.



Weihnachtliches Disney+-Highlight 4: Ron läuft schief

Ron Läuft Schief - Trailer 2 (Deutsch) HD

Ron läuft schief, der animierte Science-Fiction-Film für die ganze Familie, ist bereits exklusiv auf Disney+ erschienen. Barney ist ein Außenseiter, der nur schwer Freunde findet. Ein hochentwickelter Roboter soll das ändern. Der sogenannte B-Bot schließt automatisch mit jedem Kind Freundschaft – eigentlich. Denn Ron, so heißt das Roboter-Exemplar, bringt einige Fehlfunktionen mit.



Ron läuft schief ist bereits seit Mitte Dezember auf Disney+ verfügbar.

Die Eiskönigin und Santa Clause: Weitere festliche Dauerbrenner auf Disney+

Neben den neuesten Premieren verfügt Disney+ über einen der reichhaltigsten Weihnachtskataloge der Streamingwelt. In der Sektion "Fröhliche Feiertage " findet ihr alles, was ihr braucht. Von Kevin - Allein zu Haus bis Die Eiskönigin. Hier eine kleine Übersicht der verfügbaren Inhalte:

Dazu kommen dann noch viele Weihnachtsfolgen der Simpsons und Modern Family sowie Weihnachtsspecials von Die Eiskönigin, Highschool Musical, Star Wars, Winnie Puuh, Mickey Mouse oder Ice Age.



Was gehört zu eurem Weihnachtsfilm-Pflichtprogramm?