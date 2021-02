DC-Meilenstein: Der grandiose Snyder-Cut-Trailer fegt den alten Justice League aus der Galaxis

Zum Snyder-Cut von Justice League ist ein großartiger neuer Trailer erschienen. Mit dem apokalyptischen Bombast des DC-Regisseurs verblasst die unbeliebte Kinofassung schon jetzt im Vergleich.

Passend zum diesjährigen Valentinstag hat Zack Snyder seinen DC-Fans ein riesen Geschenk gemacht: Der neue Trailer zum Snyder-Cut von Justice League ist da! Wer noch Zweifel hatte, ob die komplett überarbeitete Schnittfassung der Vision des Regisseurs gerecht wird, bekommt hier über zwei Minuten apokalyptischen Bombast geboten.

Gerade im Vergleich mit der stark vom Studio verzerrten Kinofassung wirkt der Snyder-Cut allein durch den neuen Trailer wie eine epische Kurskorrektur. Alle, die seit Jahren auf Zack Snyder's Justice League warten, dürfen schon jetzt Freudensprünge machen.

Neuer Snyder-Cut-Trailer unterscheidet sich stark vom alten Justice League

Der neue Trailer zum Snyder-Cut passt perfekt zum typischen Stil von Zack Snyder und entfesselt in rund zweieinhalb Minuten überstilisierten Superheld*innen-Pathos, wuchtige Action und emotionale Dramatik. Als Krönung gibt's ganz am Ende auch noch die ersten Bewegtbilder von Jared Letos Rückkehr als Joker.

Schaut den neuen Trailer zum Snyder-Cut!

Zack Snyder's Justice League - Official Trailer (English) HD

Auch ich gehöre zu den DC- und Zack Snyder-Fans, denen die bisherige Justice League-Fassung wie ein schwerer Stein im Magen liegt. Der neue Trailer zum Snyder-Cut packt mich aber sofort mit seiner düsteren Wucht, wie sie nur Snyder selbst in Batman v Superman: Dawn of Justice zuletzt im DCEU entfachen konnte.

Wenn ich mir zum Vergleich nur nochmal den damaligen Trailer zur Kinofassung von Justice League anschaue, werden die Unterscheide direkt deutlich. Die Vorschau zur Version von 2017 kündigt auch eine düstere Bedrohung an, lockert den Tonfall aber mit lässiger Rockmusik und eingestreuten Gags wieder auf.

Schaut hier den alten Justice League-Trailer zum Vergleich mit dem neuen!

Justice League - Trailer (Deutsch) HD

Hier wird schon deutlich, dass Snyders finsterer Tonfall dem Studio zu viel war und deswegen neue Szenen in Auftrag gegeben wurden, um den Blockbuster witziger und massentauglicher zu bekommen.



Gerade durch den starken Kontrast zwischen den beiden Trailern wirkt die neue Vorschau für den Snyder-Cut wie ein spektakulärer DC-Frontalangriff, der die halbgare, mit unpassenden Nachdrehs angereicherte Justice League-Kinofassung aus der Galaxis fegt.

In den USA erscheint der Snyder-Cut von Justice League am 18. März 2021 als Stream bei HBO Max. Zur deutschen Veröffentlichung gibt es noch keine Infos. Vielleicht springt hierzulande Sky ein, die diese Woche auch Wonder Woman 1984 zum Streamen bringen.

Podcast für DC-Fans: Was erwartet uns im Snyder-Cut von Justice League?

Der sogenannte Snyder-Cut des DC-Blockbusters Justice League war erst ein Traum, dann ein Meme und schließlich Realität. In dieser Folge von Streamgestöber sprechen wir über Zack Snyders neue Schnittfassung.

Warum kämpften Fans für diese Fassung? Was erwartet uns in der neuen Version des Superhelden-Abenteuers mit Batman, Wonder Woman und Superman? Im Podcast diskutieren wir diese Fragen.