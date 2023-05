Deadpool 3 mit Ryan Reynolds und Hugh Jackman bringt Fan-Liebling zurück – obwohl er im letzten Film gestorben ist

In Deadpool 3 kehrt Hugh Jackman als Wolverine zurück. Das ist aber nicht das einzige Comeback, denn auch ein schräger (und eigentlich toter) Fan-Liebling aus Teil 2 ist nochmal dabei.

Auch wenn Deadpool 3 gerade schon gedreht wird, müssen Fans noch eine ganze Weile auf die Marvel-Fortsetzung warten. Erst Ende 2024 startet der Ryan Reynolds-Blockbuster im Kino. Dafür wartet der Film dann mit der spektakulären Rückkehr von Hugh Jackman als Wolverine auf. Dabei bleibt es aber nicht. Auch ein anderer Fan-Liebling, der in Deadpool 2 eigentlich gestorben ist, kehrt zurück.

Deadpool 3 bringt toten Fan-Liebling Peter zurück

Wie Deadline berichtet, spielt Rob Delaney wieder im kommenden Deadpool-Teil mit. In Deadpool 2 war er erstmals als X-Force-Mitglied Peter dabei.

Seine schräge Figur glänzte vor allem mit der sympathischen Eigenschaft, dass er überhaupt keine Superkräfte oder irgendeine Form von außergewöhnlichen Fähigkeiten hatte. Dabei ist der liebenswürdige Durchschnittstyp wie fast alle anderen X-Force-Mitglieder eigentlich in Deadpool 2 gestorben.

Einer Rückkehr steht dadurch trotzdem nichts im Weg, denn Delaney hat den Vertrag für seine Deadpool 3-Rückkehr bereits unterzeichnet. Wie er und auch Jackman als Wolverine dann in der Marvel-Fortsetzung wieder mit dabei sein, ist noch nicht bekannt. Im Marvel-Multiversum ist aber mittlerweile nichts mehr unmöglich...

In Deutschland startet Deadpool 3 am 6. November 2024 in den Kinos. Als Auftakt von Phase 6 markiert die Fortsetzung offiziell den Eintritt von Deadpool ins Marvel Cinematic Universe.

