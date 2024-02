Deadpool & Wolverine bricht in nur 24 Stunden Weltrekord: Nicht einmal Avengers 3 und 4 können da mithalten

Der Teaser-Trailer zu Deadpool & Wolverine beschäftigt seit seiner Veröffentlichung nicht nur Marvel-Fans, sondern das gesamte Internet. Kein Wunder, dass es jetzt schon die erste Rekordmeldung gibt.

Dieses Jahr erwartet uns nur ein neuer Film aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU). Das hat es seit über einer Dekade nicht gegeben. Doch der Film, der kommt, dürfte definitiv in den Kinos einschlagen. Deadpool & Wolverine, der dritte Teil der Marvel-Reihe mit Ryan Reynolds, hat jetzt schon einen großen Rekord gebrochen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde im Rahmen des Super Bowls der erste Teaser-Trailer zu Deadpool & Wolverine veröffentlicht. Marvel-Müdigkeit hin oder her: Das rund zweieinhalbminütige Video wollten zahlreiche Menschen sehen, wie die ersten Trailer-Zahlen zeigen. Nicht einmal die Avengers können da mithalten.

Neuer Marvel-Blockbuster: Deadpool & Wolverine bricht den Trailer-Rekord von Spider-Man, Avengers und Co.

Wie Variety berichtet, konnte der erste Einblick in Deadpool & Wolverine 365 Millionen Aufrufe in den ersten 24 Stunden nach seiner Veröffentlichung verzeichnen. Damit ist der bisherige Rekordhalter – ebenfalls ein Marvel-Film – übertroffen. Die ersten bewegten Bilder aus Spider-Man: No Way Home kamen auf 355 Millionen Aufrufe.

Die Top 10 der erfolgreichsten Trailer-Veröffentlichungen:

Deadpool & Wolverine: 365 Millionen Aufrufe

365 Millionen Aufrufe Spider-Man: No Way Home: 355 Millionen Aufrufe

355 Millionen Aufrufe Avengers: Endgame: 289 Millionen Aufrufe (Teaser Trailer)

289 Millionen Aufrufe (Teaser Trailer) Avengers Endgame: 268 Millionen Aufrufe (Finaler Trailer)

268 Millionen Aufrufe (Finaler Trailer) Transformers: Aufstieg der Bestien: 238 Millionen Aufrufe

238 Millionen Aufrufe Avengers Infinity War: 230 Millionen Aufrufe (Teaser Trailer)

230 Millionen Aufrufe (Teaser Trailer) Der König der Löwn: 226 Millionen Aufrufe

226 Millionen Aufrufe Thor: Love & Thunder: 209 Millionen Aufrufe

209 Millionen Aufrufe Es: 197 Millionen Aufrufe

197 Millionen Aufrufe Avengers Infinity War: 179 Millionen Aufrufe (Finaler Trailer)

Ob sich die Trailer-Zahlen von Deadpool & Wolverine direkt in Ticketverkäufe an den Kinokassen übersetzen lassen, bleibt abzuwarten. Dass sich der Film jetzt schon im Umfeld von großen Crossover-Events wie Spider-Man: No Way Home und den letzten beiden Avengers-Filmen bewegt, könnte aber ein gutes Zeichen sein.

Disney Wolverines Schatten legt sich über Deadpool

Spider-Man: No Way Home und Avengers: Infintiy War spielten um die 2 Milliarden US-Dollar ein. Avengers: Endgame kommt sogar auf 2,8 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig hat Transformers: Aufstieg der Bestien, Platz 5 in der Liste, bewiesen, dass ein erfolgreicher Trailer nicht automatisch auf einen Milliarden-Hit hindeutet.

Der jüngste Teil der Sci-Fi-Reihe erreichte ein Einspiel von 439 Millionen US-Dollar. Das ist auf den ersten Blick nicht wenig, für ein Franchise, das zwischenzeitlich ebenfalls in der Milliarden-Liga spielte, aber eine Enttäuschung. Transformers: Aufstieg der Bestien blieb finanziell weit hinter den Erwartungen zurück (Zahlen via Box Office Mojo ).

Wann startet Deadpool & Wolverine im Kino?

Ein bisschen müssen wir uns noch gedulden. Deadpool & Wolverine mit Ryan Reynolds und Hugh Jackman startet am 24. Juli 2024 auf der großen Leinwand. Spätestens dann werden wir herausfinden, was wirklich hinter dem Hype des neuen Multiversums-Blockbusters steckt, der noch mehr bekannte Marvel-Figuren aus anderen Dimensionen zurückbringen könnte als No Way Home.