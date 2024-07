Tom Hollands Bruder hat sich in Deadpool & Wolverine versteckt und nicht mal Ryan Reynolds hat es mitbekommen

Deadpool & Wolverine ist ein Cameo-Fest für Marvel-Fans. Doch einen Gastauftritt hat sogar Ryan Reynolds verpasst: Tom Hollands Bruder Harry Holland.

Seit wenigen Tagen läuft Deadpool & Wolverine in den hiesigen Lichtspielhäusern und beschert Superhelden-Fans ein echtes Cameo-Fest aus 26 Jahren Marvel-Geschichte. Bei den vielen bekannten Gesichtern und Namen kann man allerdings schonmal den Überblick verlieren ‒ so ging es offenbar auch Ryan Reynolds. Der hat erst nach Veröffentlichung des Films von einem besonderen Cameo erfahren, das ihn mit Spider-Man-Star Tom Holland verbindet: nämlich dessen Bruder Harry Holland.

Tom Hollands Bruder Harry Holland versteckt sich in Deadpool & Wolverine hinter einer Deadpool-Maske

Wie Variety berichtet, teilte Regisseur der 2nd Unit und Stunt Koordinator George Cottle eine Story auf Instagram, in der er Tom Hollands Bruder Harry Holland als Stuntman enthüllte:

Als [Shawn Levy] und [Ryan Reynolds] die Messlatte so verdammt hoch gesetzt haben, brauchte sogar das Stunt-Team einen besonderen Gast-Star!! Es ist vielleicht nicht der Holland, den die Welt wollte, aber es war der Holland, den wir alle gebraucht haben!!

Instagram/georgejcottle George Cottle teilte Harry Hollands Gastauftritt in seiner Instagram-Story

Auf dem geteilten Bild ist Harry Holland im Deadpool-Anzug mit der entsprechenden Maske in der Hand zu sehen. Cottle gratulierte dem jungen Stuntman zu seiner Leistung als Deadpool-Variante, indem er schrieb, "Du hast es abgerissen, mein Freund" und rief dazu den Hashtag "haroldpool" ins Leben.

Ryan Reynolds war von Harry Holland-Cameo in Deadpool & Wolverine überrascht

Daraufhin teilte Ryan Reynolds die Story von George Cottle auf Instagram und kommentierte empört: "So finde ich das raus?!? Sagt ihr es mir?"

Instagram/vancityreynolds Ryan Reynolds kommentierte George Cottles Post in seiner Instagram-Story

Erst kürzlich erklärte Ryan Reynolds in einem gemeinsamen Interview mit Hugh Jackman, dass er sich ein Marvel-Crossover mit Spider-Man-Star Tom Holland wünsche. In Deadpool & Wolverine hat es nun also schon auf unerwartete Weise das etwas andere Holland-Crossover gegeben.

Der Auftritt in Deadpool & Wolverine bildete für Harry Holland jedoch nicht sein Marvel-Debüt. Bereits in Spider-Man: No Way Home hatte Tom Hollands jüngerer Bruder einen kleinen Gastauftritt, der jedoch in der Kinoversion des Films rausgeschnitten wurde. Im Extended Cut Spider-Man: No Way Home ‒ The More Fun Stuff Version ist Harry Holland dagegen zu sehen.