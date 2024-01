Den wohl größten Sci-Fi-Film 2023 gibt's jetzt im Heimkino: Epischer Roboter-Krieg könnte für mehrere Oscars nominiert werden

Das Sci-Fi-Spektakel The Creator ging an den Kinokassen unter, doch der Roboterkrieg kann jetzt im Heimkino geschaut werden. Auf die emotionale Geschichte mit dem bildgewaltigen Setting ist auch die Academy aufmerksam geworden.

Wenn man über The Creator liest, kommt man nicht umhin, über mehrere Filmgrößen zu stolpern, mit dem der Sci-Fi-Roboter-Kampf verglichen wird. Es fallen Namen wie Avatar, Star Wars, Blade Runner und Apocalypse Now. Neben den bildgewaltigen Raumschiffen und dem Kriegssetting darf aber auch eine emotionale Handlung nicht fehlen, die von E.T. – Der Außerirdische inspiriert wurde.

Im Kino hat den Film leider kaum jemand gesehen, dort spielte er nur 98 Millionen US-Dollar ein und das bei einem Budget von 80 Millionen. Dabei waren die Kritiken positiv und der Film könnte auch für einige Oscars ins Rennen gehen. Wer The Creator auf der Leinwand verpasst hat, kann sich die Heimkinofassung sichern.

Darum geht es in The Creator

Regisseur Gareth Edwards erzählt in The Creator eine packende Geschichte, in der sich die Erdbevölkerung gegen von künstlicher Intelligenz getriebene Maschinen stellt. Wir befinden uns im Jahr 2070, in dem die Welt durch einen verheerenden Krieg gespalten ist. Im Westen leben die Menschen, auf der anderen Seite liegt der neue Kontinent New Asia, in dem die Roboter wohnen.

Der sagenumwobene Schöpfer Nirmata steckt hinter der schnellen Evolution der künstlichen Intelligenz und soll jetzt auch noch eine KI-Superwaffe entwickelt haben, die die Menschheit für immer auslöschen könnte. Der Ex-Soldat Joshua (John David Washington) soll die Waffe aufspüren, doch der Spezialagent trifft dabei auf einen Roboter in Kindergestalt.

The Creator könnte Oscar-Nominierungen erhalten

Für eine Sci-Fi-Produktion hatte Edwards ein äußerst geringes Budget von 80 Millionen Dollar zur Verfügung, aus dem er wahrlich das Beste herausgeholt hat. Auch die Academy ist auf die eindrucksvollen Bilder aufmerksam geworden, die in acht verschiedenen Ländern gedreht wurden.

Im Dezember veröffentlichte die Academy die Shortlist von zehn der insgesamt 23 Kategorien und The Creator findet sich zweimal darunter. Bei Sound findet sich das Sci-Fi-Spektakel zusammen mit den Überfliegern Barbie und Oppenheimer in der Liste. Und auch bei Visuell Effects sehen wir The Creator, was nicht verwunderlich ist, wurde er gerade dafür hochgelobt.

Morgen dürfen wir nach deutscher dann erfahren, ob The Creator in beiden oder möglicherweise noch mehr Kategorien eine Nominierung erhalten hat. Amin ihrer jeweiligen Kategorie bekannt. Die Verleihung selbst findet am 10. März statt. Ob mit oder ohne Goldjungen, The Creator ist definitiv sehenswert.

