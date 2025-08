Der Autor von James Bond 26 steht fest: Er hat eine der besten Serien der 2010er Jahre erschaffen

James Bond 26 hat den nächsten großen Schritt hinter sich gebracht. Jetzt wissen wir, wer den Neustart der legendären Agentenreihe zu Papier bringt. Amazon MGM hat sich einen Profi gesichert.

Inzwischen dürfte die Befürchtung verflogen sein, dass Amazon MGM mit James Bond einen austauschbaren Franchise-Neustart hinlegt, der nur existiert, um die Marke irgendwie am Leben zu halten. Bereits mit Amy Pascal und David Heyman wurden zwei exzellente Produzent:innen verpflichtet. Dazu kommt die Wahl des Regisseurs, die in ganz Hollywood für Aufsehen sorgte: Denis Villeneuve dreht Bond 26.

Nun wurde die nächste große Entscheidung hinter den Kulissen getroffen. Wie Deadline berichtet, steht der Drehbuchautor des 007-Reboots fest: Steven Knight schreibt das neue James Bond-Abenteuer und reiht sich damit als nächster Hochkaräter ins Kreativteam des Franchise-Neustarts. Bekannt ist der Brite vor allem als Schöpfer der gefeierten Gangster-Serie Peaky Blinders – Gangs of Birmingham (2013-2022).

007-Neustart: James Bond 26 sichert sich mit Steven Knight einen sehr gefragten Drehbuchautor

Knight kennt sich sowohl auf der großen Leinwand als auch im Fernsehen mit spannenden Stoffen aus, gilt als einer der gefragtesten Filmschaffenden Großbritanniens und war in der Vergangenheit in mehrere Großprojekte involviert. Zuletzt arbeitete er etwa am Drehbuch der Star Wars-Fortsetzung um Rey Skywalker, ehe er dem Film aufgrund kreativer Differenzen mit Lucasfilm den Rücken kehrte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Als Regisseur hat Steven Knight die Thriller Redemption (2013), No Turning Back (2013) und Im Netz der Versuchung (2019) ins Kino gebracht. Große Anerkennung erhielt er zuletzt für seine Drehbücher zu den prestigeträchtigen Dramen Spencer (2021) und Maria (2024). Zudem stammt der Kriegsfilm Allied (2016) aus seiner Feder, ganz zu schweigen von dem David Cronenberg-Meisterwerk Tödliche Versprechen (2007).



Noch produktiver als im Kino ist Knight im Fernsehen, wo er zahlreiche Serien auf den Weg gebracht hat. Taboo (2017) bei FX, See – Reich der Blinden (2019-2022) bei Apple TV+ und Alles Licht, das wir nicht sehen (2023) bei Netflix. Allein dieses Jahr stehen zwei große Serien in seiner Filmografie: A Thousand Blows und House of Guinness. Außerdem ist er einer der Co-Erfinder des Originals von Wer wird Millionär?

James Bond 26 hat sich eine Größe der britischen Film- und Fernsehlandschaft gesichert und einen extrem erfahrenen Drehbuchautor dazu. Knight tritt an die Stelle von Neal Purvis und Robert Wade, die in jeden Bond seit Die Welt ist nicht genug involviert waren, der 1999 ins Kino kam. Wie Deadline schreibt, wurde Knight höchstpersönlich von Villeneuve abgesegnet, nachdem sein Pitch das Studio überzeugt hatte.

Mehr zu James Bond 26:

Wann startet James Bond 26 im Kino?

Das dürfte noch einige Zeit dauern. Villeneuve befindet sich mitten in den Dreharbeiten zur Sci-Fi-Fortsetzung Dune: Part Three. Wenn diese abgeschlossen sind, soll er Zeit haben, sich mit dem Casting seines James Bond-Films zu beschäftigen. Die erste Klappe fällt somit voraussichtlich erst nächstes Jahr. Je nachdem, wie schnell die Produktion über die Bühne geht, könnte der Film 2027 oder 2028 ins Kino kommen.