Der beeindruckendste Avatar 2-Rekord: Zoe Saldana hat geschafft, was zuvor in der gesamten Kinogeschichte niemand erreicht hat

Die Avatar 2-Einnahmen steigen auch eineinhalb Monate nach dem Start rasant. Sie verschaffen Neytiri-Darstellerin und Marvel-Star Zoe Saldana eine fast schon bizarre Bestmarke.

Es war eine gefährliche Wette: Avatar 2: The Way of Water musste unter die drei bis fünf erfolgreichsten Filme der Geschichte kommen, um keinen Verlust zu machen. Aber das Risiko hat sich ausgezahlt, James Camerons Sci-Fi-Spektakel überrollt das Kino seit dem Start im Dezember 2022 und bricht eine Bestmarke nach der anderen. Inzwischen steht der Film bei Einnahmen von 2,045 Milliarden US-Dollar weltweit.

Zoe Saldana kehrte für das Sequel in ihre Hauptrolle der Na'vi-Kriegerin Neytiri zurück – und für sie ist das alles Routine. Ein 2-Milliarden-Blockbuster gehört quasi zu ihrem Alltag.

Avatar 2-Einnahmen: Das ist Zoe Saldanas Rekord

Es ist eine unfassbare Zahl und sie stellt alle Bestmarken in den Schatten, die Avatar 2 bisher aufgestellt hat: Zoe Saldana ist die erste Darstellerin, die in vier Filmen mitgespielt hat, die mehr als 2 Milliarden US-Dollar eingespielt haben, berichtet unter anderem die L.A. Times :

Die Zahlen sind nicht inflationsbereinigt und dennoch beeindruckend. Dass Filme über eine Milliarde einspielen, ist ein relativ junges Phänomen und hat natürlich viel mit der Entwicklung der Ticketpreise zu tun. Der erste Film, dem ein weltweites Einspielergebnis über 1 Milliarde gelang, war Titanic von Avatar-Regisseur James Cameron aus dem Jahr 1997.

Von den 6 Filmen, die 2 Milliarden US-Dollar schafften, erschienen fünf in den letzten 14 Jahren. Der einzige Blockbuster aus diesem Kreis wiederum, in dem Saldana keine Haupt- oder Ensemble-Rolle spielt, ist Star Wars: Das Erwachen der Macht.



Nicht nur Avatar: Zoe Saldana ist einer der profitabelsten Stars aller Zeiten

Saldanas Fußabdruck in der Blockbuster-Landschaft ist gewaltig. Allein mit ihren 30 größeren Haupt- und Ensemble-Rollen in unter anderem Fluch der Karibik, der Star Trek-Trilogie, den beiden Guardians of the Galaxy-Filmen, den beiden Avengers-Filmen und natürlich dem Avatar-Doppel spielte Saldana weltweit insgesamt 13.102.650.626 US-Dollar ein.



Damit schafft sie es laut The Numbers auf den vierten Platz der profitabelsten Stars der Geschichte. Das ist die Top 5, die wenig überraschend vollständig aus MCU-Stars besteht:

Außerdem finden sich in der Top 30 Stars aus der Harry Potter-Reihe wie Daniel Radcliffe und Emma Watson. Aber auch Superstars wie Will Smith, Tom Cruise, Harrison Ford und Johnny Depp sind vertreten.

Avatar 3 startet am 18. Dezember 2024 in den Kinos – und könnte dann Zoe Saldanas fünfter 2-Milliarden-Film werden.



Avatar 2: Ist das der beste Blockbuster der letzten 13 Jahre?

In der aktuellen Ausgabe des FILMSTARTS-Podcast Leinwandliebe sprechen Moderator Sebastian, Redakteur Pascal und unser Gast David Hain über "Avatar 2: The Way Of Water". Dabei werden alle wichtigen Fragen geklärt: Hat sich das Warten gelohnt? Überzeugt das Mega-Blockbuster nur technisch oder sitzen auch die Emotionen? Und was haben Nazi-Zombies auf der dunklen Seite Pandoras damit zu tun?

