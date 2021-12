Der beste Marvel-Blockbuster 2021 endlich bei Disney+: Alle neuen Filme und Serien im Januar

Disney+ stellt sein Streaming-Programm für den Januar 2022 vor. Mit dabei ist Eternals, der beste und mutigste Marvel-Blockbuster des Jahres. Hier findet ihr die Übersicht mit allen neuen Filmen und Serien.

Während Spider-Man: No Way Home die Kinos erobert, kündigt sich der Streaming-Start des besten Marvel-Blockbusters 2021 auf Disney+: Der fantastische Eternals von Chloé Zhao trifft Mitte Januar bei dem Streaming-Diensts ein. Falls ihr ihn im Kino verpasst habt, sei euch dieser mitreißende Streifzug durch mehrere Jahrtausende MCU-Geschichte ans Herz gelegt.

Auch darüber hinaus finden sich im Januar weitere spannende Filme und Serien bei Disney+ ein. Dazu gehört etwa Antlers, der neue Horrorfilm von Scott Cooper mit Keri Russell und Jesse Plemons in den Hauptrollen. Weitere spannende Katalogtitel sind das Drama The Hate U Give und Gullermo del Toros Oscar-Gewinner Shape of Water - Das Flüstern des Wassers.

Ab dem 5. Januar auf Disney+

Antlers



Big Sky – Staffel 2

Dave – Staffel 2 (Star)

Schwarzmärkte hautnah mit Mariana van Zeller – Staffel 1 (National Geographic)

Ab dem 7. Januar auf Disney+

Ab dem 12. Januar auf Disney+

Ab dem 14. Januar auf Disney+

Ab dem 19. Januar auf Disney+

Ab dem 21. Januar auf Disney+

Believeland (ESPN / Star)

The Birth of Big Air (ESPN / Star)

Catholics vs. Convicts (ESPN / Star)

Elway to Marino (ESPN / Star)

Fernando Nation (ESPN / Star)

Four Days in October (ESPN / Star)

Free Spirits (ESPN / Star)

The Gospel According to Mac (ESPN / Star)

Guru of go (ESPN / Star)

The Hate U Give (Star)

Hot Tub: Der Whirlpool… Ist 'ne Verdammte Zeitmaschine! (Star)

Into the Wind (ESPN / Star)

King’s Ransom (ESPN / Star)

The Legend of Jimmy the Greek (ESPN / Star)

Playing for the Mob (ESPN / Star)

SEC Storied: Herschel (ESPN / Star)

Trojan War (ESPN / Star)

Youngstown Boys (ESPN / Star)

Ab dem 26. Januar auf Disney+

Insanity (Original Serie LATAM / Star)

Marvel's Hit-Monkey – Staffel 1

MASH – Staffel 1-11 (Star)

Ab dem 28. Januar auf Disney+

