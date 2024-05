Der Drachenkrieg beginnt: Neuer Trailer zu House of the Dragon Staffel 2 macht Fantasy-Kampfansage

Die 2. Staffel von House of the Dragon startet schon in wenigen Wochen. Nun gibt es den offiziellen, ausführlichen Trailer zu den neuen Folgen – und die entfesseln ein Fantasy-Spektakel.

Wenige Stunden nachdem Amazon den ersten Teaser zur 2. Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht veröffentlicht hat, legt Fantasy-Konkurrent House of the Dragon mit einem neuen Trailer nach. Der knapp zweieinhalbminütige Vorgeschmack auf die 2. Staffel des Serien-Hits entfesselt den ultimativen Drachenkrieg etwa 200 Jahre vor den Ereignissen von Game of Thrones.

Seht hier den neuen Trailer zu House of the Dragon Staffel 2:

House of the Dragon - S2 Trailer (Deutsch)

Darum geht es in House of the Dragon Staffel 2

Zum Ende der 1. Staffel von House of the Dragon sehen sich die ehemaligen Jugendfreundinnen Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) und Alicent Hightower (Olivia Cooke) auf unterschiedlichen Seiten. Als auserkorene Thronerbin will Rhaenyra ihren Anspruch auf den Eisernen Thron geltend machen, doch sieht Alicent diesen bei ihrem Sohn Aegon, ihrem gemeinsamen Kind mit dem zuvor verstorbenen König Viserys. So beginnt ein erbitterter Kampf um die Sieben Königslande, in dem es nur Verlierer geben kann.

Die Prequel-Serie basiert auf dem Buch Feuer und Blut von Game of Thrones-Autor George R.R. Martin. In der 2. Staffel von House of the Dragon werden unter anderem Matt Smith, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel und Ewan Mitchell zurückkehren. Zu den Neuzugängen gehören Gayle Rankin, Simon Russell Beale, Freddie Fox und Abubakar Salim.

Wann kommt House of the Dragon Staffel 2?

Die 2. Staffel von House of the Dragon wird in der Nacht vom 16. auf den 17. Juni 2024 auf Sky bzw. WOW starten. Insgesamt acht neue Episoden erscheinen daraufhin im Wochentakt.