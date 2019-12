Der erste A Quiet Place 2-Teaser ist da - und bricht an der spannendsten Stelle ab

Es gibt eine erste Vorschau auf die Fortsetzung des Horrorhits A Quiet Place. Darin ist eine sehr verängstigte Emily Blunt zu sehen, die bei jedem Schritt um ihr Leben bangt.

Der erste Teaser zur Fortsetzung des überraschenden Horrorhits von 2016 A Quiet Place ist da. Und auch der Starttermin steht jetzt fest. Am 19. März 2020 kommt A Quiet Place 2 in die deutschen Kinos.

A Quiet Place 2: Teaser ist so still wie spannend

Der erste Teaser ist so still wie der Titel vermuten lässt. Lediglich Grillen sind zu hören, während Evelyn (Emily Blunt) und ihre beiden Kinder Reagan (Millicent Simmonds) und Marcus (Millicent Simmonds) versuchen, so geräuschlos wie möglich durch den Wald zu wandern. Sie sind bepackt mit einer Karte und ihnen steht die Angst ins Gesicht geschrieben. Denn wir wissen schon vom ersten Teil: Jedes Geräusch könnte ihren Tod bedeuten.



A Quiet Place: Woher kommen die Monster und was wollen sie?

Während Evelyn einen nächsten Schritt wagt, ist die erste Vorschau zu A Quiet Place auch schon zu Ende. Sie bricht an der spannendsten Stelle ab. Seht selbst:

Darum geht es in A Quiet Place 2

Nach den tödlichen Geschehnissen des ersten Teils muss Mutter Evelyn mit ihren beiden Kindern Reagan und Marcus weiterhin den Kampf um das Überleben in völliger Stille fortsetzen. Dabei wagen sich die drei in noch unbekannte Gebiete vor und stellen schnell fest, dass die bösartigen Kreaturen, die nach Geräusche jagen, nicht die einzige Gefahr sind ...

Das Poster zu A Quiet Place 2

John Krasinski führt für den zweiten Teil seines Horrorfilms erneut Regie und ist diesmal nicht selbst vor der Kamera zu sehen. Dafür sind unter anderem Cillian Murphy (Peaky Blinders) und Djimon Hounsou (Guardians of the Galaxy) neu dabei.



Der erste Teaser vermittelt einen Eindruck von der Stimmung in A Quiet Place 2. Einen ersten Trailer wird es aber schon am 1. Januar 2020 geben.

Freut ihr euch auf A Quiet Place 2?