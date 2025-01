James Bond-Ersatz mit Cameron Diaz erklimmt die Netflix-Charts – und bereitet clever ein großes Action-Comeback vor

Action und augenzwinkernden Spaß bietet eine jüngst zu Netflix gekommene Agentengeschichte, die jetzt schon Cameron Diaz' Schauspiel-Comeback vorbereitet.

Guter James-Bond-Ersatz ist schwer zu finden. Während wir auf das nächste 007-Abenteuer noch länger warten müssen, lohnt auch ein Blick in die Vergangenheit – zum Beispiel auf den unterhaltsamen Agenten-Actioner Knight and Day, der am 12. Januar 2025 bei Netflix eingetroffen ist und nun die Charts erklimmt.

Knight and Day mit Cameron Diaz und Tom Cruise klettert die Netflix-Charts aufwärts

2010 veröffentlichte Regisseur James Mangold (Logan) sein Action-Abenteuer Knight and Day und führte darin, neun Jahre nach Vanilla Sky, Tom Cruise und Cameron Diaz wieder in einem Film zusammen. In der gerade zu Netflix gekommenen Actionkomödie spielt Diaz June Havens, die eigentlich nur auf der Suche nach Auto-Ersatzteilen ist, als sie durch Zufall in die Umlaufbahn des in Ungnade gefallenen Spions Roy Miller (Cruise) gerät. An seiner Seite wird sie in ein rasantes Abenteuer hineingezogen, das sie um den ganzen Globus führt.



Wie unter anderem die NY Times damals berichtete, gab es vorab Treffen mit Gerard Butler, weil dieser die zweite Hauptrolle neben Cameron Diaz spielen sollte. Der Schauspieler entschied sich allerdings, lieber Der Kautions-Cop zu drehen. Daraufhin kam Tom Cruise an Bord, ließ Filme wie Salt und The Tourist links liegen, und machte sich die Rolle in Knight and Day mit zusätzlichen Ideen zu eigen.

Knight and Day bereit auf Cameron Diaz' Comeback bei Netflix vor

Der Grund, warum Netflix gerade jetzt Knight and Day in den Streaming-Katalog aufgenommen hat, dürfte ein originaler Netflix-Film sein, der diese Woche in den Startlöchern steht. Am Freitag, den 17. Januar 2025 startet bei Netflix Back in Action. In der Action-Komödie kehrt Cameron Diaz nach elf Jahren Schauspielpause erstmals wieder vor die Kamera zurück. Der neue Film mit wird dann sicherlich ebenfalls die Top 10 erobern.

So sieht Netflix' Film-Top-10 aktuell aus:

Podcast zu anderem Netflix-Hit: Squid Game Staffel 2 im Review

Netflix’ größte Erfolgsserie meldet sich zurück. Doch erfüllt Staffel 2 von Squid Game unsere Erwartungen? Wir nehmen die Rückkehr der tödlichen Spiele im Detail unter die Lupe und sprechen über Highlights und Tiefpunkte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben neuen Squid Game-Figuren und dem kontroversen Cliffhanger-Ende diskutieren wir auch Theorien zur 3. Staffel, die noch dieses Jahr erscheint, um die Netflix-Serie abzuschließen.