Der erste Marvel-Blockbuster des Jahres kommt schon 3 Monate nach Kinostart zu Disney+

Nachdem Ant-Man and the Wasp: Quantumania im Februar in die Kinos kam, steht jetzt fest, wann der Film bei Disney+ erscheint. Wir haben alle wichtigen Infos für euch.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania eröffnete Anfang des Jahres die fünfte Phase des Marvel Cinematic Universe auf der großen Leinwand. In einer Mischung aus Science-Fiction- und Action-Blockbuster tauchen Scott Lang und Co. in die Untiefen des Quantum Realm ein und erleben ein ziemlich abgefahrenes Abenteuer.

Erster Marvel-Blockbuster 2023: Ant-Man 3 kommt im Mai zu Disney+

Ant-Man and the Wasp: Quantumania erscheint am 17. Mai 2023 weltweit bei Disney+. Damit sind gerade einmal drei Monate seit dem Kinostart vergangenen. Falls ihr den Film noch nicht gesehen habt oder ihn vor dem nächsten Marvel-Abenteuer, Guardians of the Galaxy Vol. 3, nochmal schauen wollt, habt ihr bald die Möglichkeit dazu.

Hier könnt ihr den Trailer zu Ant-Man and the Wasp: Quantumania schauen:

Ant-Man and the Wasp: Quantumania - Trailer (Deutsch) HD

Ant-Man and the Wasp: Quantumania nimmt eine wichtige Rolle im MCU ein: Es ist der erste Kinofilm mit Kang the Conquerer als Hauptbösewicht. Dieser wurde bereits in der Serie Loki bei Disney+ eingeführt und soll der neue große Gegenspieler der Avengers werden. Sogar im Titel von Avengers 5: The Kang Dynasty ist er bereits vermerkt.

Gespielt wird Kang von Jonathan Majors, gegen den zuletzt mehrere Missbrauchsvorwürfe erhoben wurden. Wie Marvel mit der Situation umgeht, ist aktuell noch nicht klar. Eigentlich war Majors für weitere MCU-Projekte gesetzt. In Anbetracht der jüngsten Entwicklungen ist es aber durchaus vorstellbar, dass die Rolle neu besetzt wird.

Brancheninsider gehen davon aus, dass Marvel bald eine Stellungnahme veröffentlicht wird. Nicht zuletzt soll dieses Jahr noch die 2. Staffel von Loki bei Disney+ veröffentlicht werden. In dieser nimmt Kang eine tragende Rolle ein, wie aus der Post-Credit-Szene von Ant-Man and the Wasp: Quantumania hervorgeht.

