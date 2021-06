Der erste Spider-Man 3-Trailer scheint zum Greifen nah: Fan-Bonus verkürzt euch die Wartezeit

Wegen dem Start eines neuen MCU-Films könnte der erste Spider-Man 3-Trailer bald kommen. Vorher könnt ihr euch nochmal ein episches Fan-Poster anschauen.

Der nächste Spider-Man-Film dürfte das MCU durch das Multiversum in irrwitzige neue Höhen treiben – aber wir haben immer noch keinen Schnipsel daraus zu sehen bekommen. Nachdem uns Marvel schon enttäuscht hat und den ersten Trailer nicht zu Tom Hollands Geburtstag veröffentlicht hat, müssen Fans immer noch auf erste Bewegtbilder warten.

Wir haben aber einen Verdacht, wann der erste Trailer zu Spider-Man: No Way Home ziemlich wahrscheinlich kommen dürfte. Vorher könnt ihr euch nochmal ein neues Fan-Poster anschauen, das alle drei Spider-Man-Stars aus gut 20 Jahren Marvel-Geschichte vereint.

Spider-Man 3-Trailer könnte wahrscheinlich nächste Woche kommen

Nächste Woche Donnerstag, am 8. Juli, startet mit Black Widow der erste MCU-Blockbuster seit Beginn der Corona-Pandemie in den Kinos. Auch wenn Sony als Studio für das aktuelle Spider-Man-Franchise verantwortlich ist, hat Kevin Feiges Marvel-Filmuniversum ebenso Rechte daran.

Deshalb ist es ziemlich wahrscheinlich, dass der erste Trailer zu Spider-Man 3 vor Black Widow im Kino gezeigt wird. Daneben dürfte die Vorschau dann auch im Netz veröffentlicht werden. Sicher wissen wir leider auch nicht Bescheid, aber der Start eines so großen Marvel-Blockbusters wie Black Widow ist auf jeden Fall der passende Anlass, um den Trailer zum dritten Spidey-Film im MCU endlich zu präsentieren.

Neues Fan-Poster vereint alle drei Spider-Man-Stars der letzten 20 Jahre

Um die Wartezeit auf den Trailer zu überbrücken, könnt ihr euch hier noch ein neues Fan-Poster zu Spider-Man 3 anschauen. Darauf sind Tom Holland, Andrew Garfield und Tobey Maguire in ihren Spidey-Kostümen vereint zu sehen:

Durch das Multiversum-Konzept könnte der Fan-Traum im nächsten Spider-Man-Film wahr werden und alle drei Spider-Man-Stars aus über 20 Jahren Marvel-Geschichte vereinen. Fest bestätigt wurde zum Beispiel bereits, dass Alfred Molina als Doc Ock aus Sam Raimis Spider-Man 2 in dem neuen Film dabei sein wird.

Bei uns soll Spider-Man: No Way Home am 16. Dezember 2021 ins Kino kommen.

