Der gefragteste Superhelden-Film der Geschichte ist auf Netflix angekommen: Ein übertriebenes und gewaltiges Spektakel, das Heldentum rechtfertigt

Im Netflix-Abo könnt ihr gerade wieder einen Vier-Stunden-Blockbuster streamen, der nach dem jahrelangen Kampf der Fans realisiert werden konnte. Mehr Superhelden-Bombast ist kaum möglich.

Allein die Entstehungsgeschichte des Bombast-Blockbusters Zack Snyder's Justice League hat einen eigenen Eintrag in der Filmgeschichte sicher. Nach einer mehr als turbulenten Produktionsgeschichte, durch die die Kinofassung des DC-Films nur noch wenig mit der originalen Vision des Regisseurs zu tun hatte, kämpften Fans jahrelang für die ultimative Version des Superhelden-Spektakels – teilweise auch mit unfairen Mitteln.

Das Resultat wurde 2021 erstmals beim Warner-Streamingdienst Max veröffentlicht und war zwischenzeitlich auch bei uns auf Netflix verfügbar. Wie unsere internationale Schwesternseite Espinof berichtete, steht der Snyder-Cut von Justice League aktuell wieder im Streaming-Abo von Netflix zur Verfügung.

Überlanger Superhelden-Bombast bei Netflix: Darum geht es im Snyder-Cut von Justice League

Die Story der überarbeiteten Justice League-Version unterscheidet sich nicht grundlegend von der vorherigen Kinofassung. Wieder geht es darum, dass die Welt von Bösewicht Steppenwolf (Ciarán Hinds) und dem noch mächtigeren Strippenzieher Darkseid (Ray Porter) bedroht wird.

Nach dem Tod von Superman (Henry Cavill) muss sich die Justice League aus Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller) und Cyborg (Ray Fisher) zusammenraufen, um den Untergang der Menschheit zu verhindern.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zum Snyder-Cut von Justice League:

Zack Snyder’s Justice League - Trailer (Deutsch) HD

Die neue Justice League-Version ist in jeder Hinsicht eine Verbesserung der Kinofassung

Der Snyder-Cut von Justice League verwandelt den Superhelden-Blockbuster in eine völlig neue Erfahrung. Die vier Stunden Laufzeit werden dafür genutzt, bekannte Elemente in einem ganz anderen Licht erstrahlen zu lassen. Neben Details, wie einem überarbeiteten, wesentlich stimmigeren Steppenwolf-Design und viel ausführlicheren Hintergrundgeschichten für die einzelnen Charaktere, kommt die Action mit dem höheren R-Rating deutlich härter daher.

Die größten Änderungen machen sich bei der Figur von Ray Fishers Cyborg bemerkbar. Im Snyder-Cut wird er im Gegensatz zur Kinofassung durch seine tragische Familiengeschichte zum emotionalen Zentrum des Films.



