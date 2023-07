Der geheimnisvollste Fantasy-Blockbuster des Jahres: Erster Trailer für Wonka mit Timothée Chalamet erzählt Vorgeschichte von Charlie und die Schokoladenfabrik

Im Fantasy-Spektakel Wonka spielt Dune-Star Timothée Chalamet den jungen Willy Wonka aus der legendären Schokoladenfabrik. Schaut jetzt den ersten Trailer zum Film.

Neben seiner Hauptrolle in der epischen Sci-Fi-Fortsetzung Dune: Part Two ist Timothée Chalamet Ende des Jahres nochmal im Kino zu sehen. Für Wonka schlüpft er in die Titelrolle des exzentrischen Milliardärs und Schokoladenfabrik-Besitzers. Bisher gab es jedoch nur ein einziges Bild aus dem Film zu sehen. Auf der CinemaCon wurde der erste Trailer sowohl 2022 als auch 2023 gezeigt. Jetzt könnt ihr euch die Vorschau zum geheimnisvollen Fantasy-Spektakel endlich selbst anschauen.

Hier ist der erste Wonka-Trailer:

WONKA Official Trailer

Darum geht es im Fantasy-Blockbuster Wonka

In der Handlung des Films wird erzählt, wie aus einem jüngeren Willy Wonka die Figur wird, die wir aus bisherigen Adaptionen wie Tim Burtons Charlie und die Schokoladenfabrik kennen. Dazu wird es auch Gesangs- und Tanz-Einlagen im Musical-Stil geben.

Regie bei Wonka führte Paul King, der zuletzt Paddington und Paddington 2 inszenierte. Neben Timothée Chalamet sind in dem Film unter anderem noch Keegan-Michael Key, Olivia Colman, Rowan Atkinson und Hugh Grant zu sehen.

Wann startet das Fantasy-Spektakel Wonka im Kino?

In den deutschen Kinos läuft Wonka ab dem 14. Dezember 2023.

Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.